Urge Machado no Harper

Las diferencias en cifras ofensivas entre Giancarlo Stanton y Bryce Harper, son leves en el 2018, pero en las últimas tres temporadas, Stanton ha tenido más significado que Harper, quien se distanció de su gran campaña en el 2015, así que da lo mismo contar con uno u otro, pero, sin Didi Gregorius, la importancia de conseguir a Manny Machado, es mayúscula. Machado con .297 de average moviéndose de los Orioles a los Dodgers para sus últimos 66 juegos, superó claramente tanto a Harper (.249) como a Stanton (.266), y también lo hace en empujadas con 107, por 100 de Stanton y Harper. En jonrones, Machado disparando 37, quedó uno detrás de Stanton y tres delante de Harper. Siendo la necesidad imperiosa de los Yanquis reemplazar a Gregorius, quien estará fuera de combate todo el año, y evitar así soltar a un prospectos tan valiosos como Miguel Andújar o Gleyber Torres, la mejor manera de utilizar el dinero disponible es contratando a Machado, cuya importancia defensiva, está comprobada en posiciones tan exigentes c

omo la tercera base y el campo corto, punto neurálgico de los Yanquis en estos momentos, en busca también de otro brazo para la rotación.

¿Vale la pena Harper en los Yanquis?

En el portal de MLB se habla de cambiar a Stanton, para abrirle espacio a Harper, sin resolver el problema Gregorius. Peor aún cuando Harper pretende cobrar más que Stanton, después de haber visto que ni siquiera siendo un Miguel Cabrera sano, un Alberto Pujols en plenitud, o un Mike Trout tan deslumbrante, puedes transformar un equipo. Y Harper es menos que cada uno de los tres mencionados. En el 2015 encendió todos los bombillos con .330 puntos, 42 jonrones –única temporada de 450 en siete años- y 99 empujadas, pero decreció consecutivamente entre el 2016 y el 2018, mientras era considerado como un probable pelotero de 300 millones. Estos son otros tiempos se dice, pero sigue siendo desproporcionado ver a Hank Aaron cobrar entre 125 mil y 240 mil, durante los siete últimos años de su carrera, o escuchar que Joe Dimaggio recibió más dinero firmando autógrafos que jugando. Cómo siempre, desde los tiempos del viejo Steinbrenner, los Yanquis se precipitan y exageran en las contrataciones, y en la desesperación

por confeccionar un equipo tan funcional como los Medias Rojas, lo siguen haciendo.

Machado una mejor opción

Lo de Machado si es necesario y urgente. Hasta pueden darle lo mismo que pensaban entregarle a Harper, agregando en las consideraciones que tienen la misma edad: 26 años. La llegada de Juan Soto, hizo que los Nacionales no se retorcieran de frustración por ver desvanecerse la posibilidad de retener a Harper, quien también es un factor de producción fuera del terreno por su incidencia en la multitud, algo en lo que supera a Stanton. Hasta hoy, no ha existido un pelotero que sin soporte en su rendimiento, se convierta en la gran atracción. Mickey Mantle lo era y se retiró sacudiendo marcas. Se publica que después de mantenerse debajo de los 197 millones de dólares en salarios en la pasada temporada, los Yanquis solo serán penalizados con el 20 por ciento de multa, no 50, en caso superen los 206 millones. Eso facilita hablar libremente con Machado.