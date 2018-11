Félix Alvarado podría defender título en Japón

La primera defensa del recién coronado Félix “El Gemelo” Alvarado, campeón mundial 108 libras de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), podría llegar más pronto de lo esperado. El promotor Pablo Osuna de Nica Boxing reveló el sábado que William Ramírez, manejador del púgil, ya está negociando el combate con la empresa Teiken Promotions de Akihiko Honda.

La primera opción para esta defensa es Japón, sin embargo, debido al auge positivo que han tenido los pesos pequeños en los últimos años en Estados Unidos, se maneja el país norteamericano como segunda sede. “Ya hablé don William Ramírez y él me dijo que ya tiene pláticas con Teiken Promotions para que Félix pelee en Japón en el primer trimestre del 2019, están viendo si es en Japón o Estados Unidos. No creo que sea un combate de unificación, además no creo que alguien pueda ganarle a Félix en esta categoría”, dijo Osuna.

Alvarado con record de 34 victorias (30 nocauts) y dos derrotas, se coronó tras noquear al filipino Randy Petalcorin el pasado 29 de octubre en Manila, Filipinas. Días después de su conquista, Félix manifestó su deseo de unificar títulos con el nipón Ken Shiro, campeón 108 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) o Ángel “Tito” Acosta, monarca de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y verdugo de Carlos “Chocorroncito” Buitrago.