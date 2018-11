Sub-18 pierde un duelazo

En duelo de invictos, Nicaragua sucumbió ante Panamá 2-1 y cedió la cima del grupo C. No fueron los panameños ampliamente superiores, pero sí consiguieron dar el batazo en el momento oportuno. Ah claro, la historia fuera otra si la ofensiva nicaragüense hubiera reaccionado las tantas veces que el picheo contrario ofreció libertades. La victoria no fuera un anhelo del pasado si el bateo productivo hubiera aparecido en respaldo del bravo picheo abridor del costeño Keylon Downs y el relevo hasta cierto punto efectivo de Eddler Reyes. Se perdió un duelazo que pudo haberse ganado con comodidad, y ahora se llegará a la segunda ronda con un récord negativo de 0-1.

¡Qué gran labor monticular la que protagonizó Keylon Downs agigantándose ante la brava ofensiva panameña! No rozó la perfección a causa de su descontrol, pero consiguió mantenerse durante 4.2 episodios sin permitir imparables ni carreras, hasta que en el cierre del quinto le dio base por bolas al artillero Adrián Montero, realizó un lanzamiento descontrolado que le permitió al corredor moverse hasta la antesala, y luego fue descifrado por Iván Herrera, quien acabó con el juego sin hit y sin carrera con un imparable por el jardín derecho que puso el 1-0.

Bone empata el juego

Dos entradas más tarde, Nicaragua, que bien pudo abrir el marcador en la segunda entrada aprovechando el descontrol del gran prospecto panameño Daniel Espino, un tirador capaz de soltar envíos de 99 millas por hora, reaccionó a la ofensiva hasta en el séptimo inning, cuando Tristan Hansack abrió la tanda con sencillo, le siguió Felipe Aguilar con un hit dentro del cuadro y Rodolfo Bone con otro indiscutible por el central emparejó las acciones. Con dos corredores sobre las almohadillas y ningún out en la pizarra, el inning pintaba productivo para los nicaragüenses, pero Milkar Pérez falló en roletazo para doble play, y con un compañero en posición anotadora, Carlos Castillo no puso hacer más que conectar una rodado a las paradas cortas.

El combinado nacional también pudo anotar en el cuarto episodio, cuando Milkar conectó el primer sencillo del encuentro y Carlos Castillo le siguió con un infieldhit, pero luego nadie continuó el ataque. En el quinto, Hansack alcanzó la inicial por un sencillo dentro del cuadro y la segunda por un toque de sacrificio de Felipe Aguilar, pero luego fue atrapado rumbo a la tercera. En el sexto, los almohadillas se llenaron por hit de Castillo, un error del antesalista panameño sobre batazo de Gustavo Arana y golpe a Jeffersson López con solo un out en la pizarra, pero Anthonny Bassett falló en batazo para doble play. En el noveno se puso a dos corredores en circulación, uno de ellos en posición anotadora, pero tampoco en ese momento apareció el bateo de clutch.

Tendidos en el terreno

Luego de la salida de Keylon Downs del montículo tras limitar a solo un imparable y una carrera a los panameños, mientras otorgaba seis bases por bolas, propinaba dos golpes y ponchaba a dos bateadores a los largo de 5.2 innings, apareció Eddler Reyes, quien logró hacer el trabajo de cerrar el sexto capítulo sin permitir que los dos corredores que le heredaron anotaran. El pistolero chontaleño sostuvo el empate hasta que en el noveno un error del intermedista Jeffersson López permitió que se embasara Amni Ortega, quien luego se movió a segunda por un lanzamiento descontrolado, llegó a la tercera en medio de un descuido de la ofensiva pinolera, y anotó la carrera del triunfo panameño gracias al profundo imparable conectado por Joshwan Right. Así terminó el duelo, con los nicas tendidos en el terreno de juego mientras los canaleros celebraban la continuidad de su invicto.

Tras superar a México 6-5, apalear a Argentina 9-1 y sufrir este revés, Nicaragua ocupa el segundo lugar del grupo C y tiene garantizado su pase a la siguiente ronda. Eso sí, la derrota sufrida anoche hace que su récor al iniciar la segunda vuelta sea de 0-1.