Nicas en la mira de scouts de Grandes Ligas

Al Campeonato Panamericano Sub-18 en Chitré, Panamá, los jugadores de las distintas selecciones llegaron impulsados por dos objetivos, uno colectivo y el otro individual. El primero pasa por ayudar al equipo a conseguir uno de los cuatro boletos disponibles para el Mundial del próximo año, y el segundo por llamar la atención de la decena de scouts de organizaciones de Grandes Ligas, que a diario se toman los asientos principales de los estadios donde se juega el torneo, permaneciendo atentos a la aparición de cualquier prospecto que sea objeto de firma.

Entre los peloteros que integran la selección nicaragüense hay cuatro, sin incluir a los ya firmados, que han atrapado el interés de los buscadores de talento. Esto según he podido constatar conversando con la mayoría de ellos. El que más impresión ha provocado es Anthonny Bassett, el short stop que se ha hecho merecedor de un sinnúmero de elogios por lo brillante que ha lucido guante en mano, y lo veloz que se ha mostrado corriendo sobre las almohadillas. “Ese jovencito posee mucho talento y claro que es material para firmar”, me dijo uno de los scouts, quien al igual que el resto pidió no mencionara su nombre ni la organización a la que representa.

Otro nicaragüense que también causó buena impresión fue Sergio Umaña, quien relevó en el primer partido contra los mexicanos. Su actuación no fue perfecta, pero la velocidad de sus envíos invitó a los scouts a tenerlo en la mira. Según los reportes, el derecho capitalino soltó envíos entre las 87 y las 89 millas por hora.

El caso de Rayo y Medrano

Uno de los scouts me comentó: “vine a ver a Nicaragua para saber cuánto han evolucionado Elián Rayo y Lesther Medrano, pero me dijeron que no podrán jugar por asuntos de reglamento, lo cual es una lástima”.

Cuando se dieron cuenta que no iban a poder jugar en el Panamericano, Elián y Lesther lamentaron el hecho de no tener actividad en un torneo que pensaban les serviría para mostrarse a los scouts. “Una de las cosas por las que también me duela no participar en este campeonato es porque sé que andan muchos scouts, y yo estoy buscando la oportunidad de ser firmado para ayudar a mi familia”, dijo Rayo.

Pero quizá el capítulo del que ahora son protagonistas Lesther y Elián, no tenga un final negativo. “No hay mal que por bien no venga, pues anoche (viernes 23) que estábamos viendo el juego entre Guatemala y Panamá, cerca de donde estábamos José Luis Quiroz (entrenador de picheo) y yo habían muchos scouts, de los cuales siete se nos acercaron y nos dijeron que habían venido para ver a los muchachos, refiriéndose a Medrano y a Rayo. Incluso nos manifestaron su deseo de verlos aunque no fuera en un partido oficial”, contó el mánager Jorge Luis Avellán.

Los peloteros firmados Rodolfo Bone (Gigantes de San Francisco), Tristan Hansack (Nacionales de Washington) y Milkar Pérez (Marineros de Seattle) también fueron merecedores de elogios por varios de los scouts que han llegado continuamente al estadio Rico Cedeño.