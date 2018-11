“El Gallito”: “El árbitro detendrá la pelea”

Byron “El Gallito” Rojas ya sabe que en Tailandia no se puede permitir ni un minuto de respiro ni desconcentración. La mala experiencia de perder su título 105 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ante CP Freshmart, lo pagó con un castigo de más de 2 años esperando la revancha contra el mismo rival.

“Cometí algunos errores, en aquel momento tenía mi cabeza un poco desenfocado por algunos problemas internos en el equipo, pero no es excusa”, cuenta el excampeón mundial.

“Ahora estoy tan seguro de recuperar la corona, hasta el punto de creer que voy a noquear”, agrega.

Durante su estadía en Tailandia, al “Gallo” le ha sorprendido el excelente trato recibido por los promotores, aunque va más allá y cree que todo tiene una intención de fondo. “Nos dejaron en un buen hotel para quitarnos el gimnasio. El promotor me preguntó si traía problemas de peso, en que round iba a noquear al tailandés, que cuantos meses me había preparado y si le quería mandar a decir algo a Freshmart”, explica “El Gallito”.

No es favorito

A solamente dos dias del combate a celebrarse la madrugada de este jueves, Byron siente que la acera rival hay mucho temor de perder el título. “Siento inseguridad en el equipo de Freshmart, no solo de su promotor, también de su entrenador, imagínate que nunca antes habían contratado sparrings del nivel de Hiroto Kyoguchi, eso dice mucho”, comenta.

“El Gallito” prefiere no hacer una evaluación sobre su favoritismo, a pesar de que boxísticamente él evolucionó en los últimos 2 años mientras Freshmart evidenció un estancamiento: es el mismo peleador mañoso sin muchos recursos técnicos. “Tengo una gran confianza en mí, en mi entrenador, hicimos un gran trabajo, siento que la pelea será detenida por el árbitro. No te podría decir que soy favorito, prefiero ser neutro, soy el protagonista de la pelea por ser el retador, estoy seguro que vamos a ganar”, afirma. “No hay nada que me preocupe porque hice todo bien, me miro físicamente y siento que estoy mucho mejor trabajado respecto a la ocasión que me hice campeón contra Hekkie Budler”, finaliza.