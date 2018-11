Byron Rojas, en 106 libras

Controlado. Imaginar que Byron “El Gallito” Rojas no va a dar el peso antes de un combate es un utopía. El muchacho es tan responsable que hasta en combates sin título en juego, es capaz de marcar las 105 libras riéndose, sin mostrar ningún síntoma de desgaste, recuperándose satisfactoriamente.

Byron subirá mañana a la báscula nuevamente antes de su combate titular contra el tailandés CP Freshmart. “El Gallito” se acostó ayer en 106 libras, una por encima de la categoría, de manera que podría amanecer en menos de 105. “Me siento fuerte, lo mejor de todo es que no he dejado de comer, el peso no será problema”, dijo el ex campeón mundial matagalpino.

No hay transmisión. Hasta el momento, Canal 4 no ha divulgado ningún anuncio promocional de la pelea de Byron Rojas, lo que quiere decir que no la transmitirán. “Creo que nadie pasará el combate, no he sabido de algún interesado”, señaló “El Gallito”. De ser así, el único recurso para ver el pleito del nicaragüense es recurrir a la página de Nica Boxing en Facebook.

Precisamente en la página de Nica Boxing fue donde se pudo ver la coronación de Félix “El Gemelo” Alvarado. Habrá que esperar si Pablo Osuna, director de esta empresa, transmite el combate como en otras ocasiones.

Hora del combate. La pelea entre Byron y Freshmart podría arrancar a las 5:00 a.m., hora de Nicaragua. “Lo último que supe es que pelearé a las 6:00 p.m., hora de Tailandia”, dijo Byron. Si tomamos en cuenta la diferencia de 13 horas entre el país asiático y el centroamericano, el nica estaría subiendo al ring entre las 5:00 a.m. y 6:00 a.m.

No vio a Freshmart. Por otra parte, Byron se exhibió ante los medios de comunicación de Tailandia, en el entrenamiento público celebrado este lunes en el complejo deportivo Petchyindee Kingdom en Bangkok. Rojas trabajó alrededor de 40 minutos haciendo sombras, salto a la cuerda y mostró una gran velocidad en el mascoteo con Wilmer Hernández.

Byron no vio a CP Freshmart. El único cara a cara será hoy en la ceremonia de pesaje. “El Gallito” reveló que subirá al ring en un máximo de 118 libras. “No quiero perder velocidad y pretendo estar fuerte”, señaló.