Jackson empata a Auerbach

Los Ángeles, EU / EFE

El entrenador Phil Jackson sigue unido al nombre del legendario Red Auberbach después que le empató otra marca individual, al conseguir su equipo, Los Ángeles Lakers, el triunfo por 123-109 ante los Jazz de Utah.



Con la victoria, Jackson, cinco años y medio después de haber empatado la marca de todos los tiempos de Auerbach al lograr el noveno título de liga, llegó al partido ganado 938 para que ambos compartan la séptima posición en la lista de todos los tiempos.



"Los jugadores fueron los que desde que salieron al campo estuvieron mentalizados para seguir por el camino del triunfo e hicimos bien las cosas", comentó Jackson. "El mérito es de ellos y disfruto con el resultado porque se que les hace felices y los motiva".



Para Jackson, de 62 años, que hace dos semanas firmó su tercer contrato con los Lakers, después de hacerlo por primera vez en 1999 con cinco temporadas de duración y 30 millones de dólares para ganar tres títulos de liga consecutivos, su mayor satisfacción es que comienza a ver a un equipo ganador y sobre todo tiene feliz a la estrella Kobe Bryant.



Jackson, que también fue jugador de los Knicks de Nueva York, y tuvo que sufrir los efectos ganadores de los Celtics de Boston bajo la dirección de Auerbach, ahora espera superar su marca de triunfos cuando los Lakers se enfrenten a los Celtics de Boston, el equipo con la mejor marca de la liga.



El duelo será el próximo domingo por la noche en el Staples Center y el partido marcará también el número 177 de la temporada regular que disputen los equipos de ambas dinastías y con mayor rivalidad en la historia de la NBA.



Los Lakers y los Celtics se han enfrentado también 10 veces en las Finales de la NBA y la ventaja es para los Celtics, que las ganaron ocho veces por sólo dos de los Lakers, en la temporadas de 1985 y 1987, cuando en el banquillo de los entrenadores estaban K.C.Jones y Pat Riley, respectivamente.



Jackson, que el pasado 7 de septiembre fue introducido al Salón de la Fama, al igual que Auerbach ha ganado nueve títulos de liga, seis con los Bulls de Chicago de Michael Jordan y tres consecutivos con los Lakers de Bryant y el pívot Shaquille O'Neal,

"Ahora nuestra gran meta sigue siendo mejorar como equipo, formar a los jóvenes valores y cada día acercarnos más al grupo de los que tienen máximas aspiraciones de ganar el título de liga", comentó Jackson.



Por su parte, Jerry Sloan, el entrenador de los Jazz, que ocupa el cuarto lugar en la lista de todos los tiempos con 1.051 victorias, y que llegó a conocer a Auerbach cuando era novato con los Bullets de Baltimore, dijo que no era posible hacer comparaciones.



"Lo primero de todo que no tienen a los mismos profesionales y por lo tanto nunca podremos saber que habrían hecho en esa situación", comentó Sloan. "Si entrenasen a los mismos jugadores, tal vez me atrevería a hacer algún tipo de comparación".



Sloan dijo que ambos habían sido afortunados de tener en la plantilla a excelentes jugadores, con los que cada noche tenían la oportunidad de conseguir la victoria.



"Phil siempre ha hecho un buen trabajo dirigiendo a sus equipos", explicó Sloan. "Una cosa es tener a grandes jugadores y otra estar capacitado para dirigirlos y además ganar con ellos".



Jackson estuvo de acuerdo con Sloan al recordar que siempre ha estado rodeado de grandes profesionales y eso es lo que le sucede actualmente con los Lakers, donde Bryant es la figura indiscutible, y con la que espera lograr el décimo título de liga para dejar de ser la sombra de Auerbach y convertirse en el líder único.