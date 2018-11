René Alvarado: “Presionaré a Morales desde el primer round”

La coronación de su hermano “Gemelo”, Félix Alvarado, ha servido como un bálsamo de motivación y ejemplo para René Alvarado. “Él y Cristofer González nos han enseñado a nosotros los atletas la forma de cómo se debe pelear en peleas importantes”, dice Rene.

El muchacho capitalino enfrenta a Carlos Morales el próximo 8 de diciembre en Indio, California, en una eliminatoria por el título mundial 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Triunfar es subir un escaño más rumbo al sueño de convertirse en campeón mundial, perder significaría comenzar de nuevo con todo cuesta arriba.

René sabe que es ahora o nunca para capitalizar el sacrificio y los buenos resultados que tuvo en el 2017, año en el que ganó cinco combates y solamente perdió uno, escalando hasta el puesto número uno del ranking de la AMB. “He tenido una gran preparación para derrotar a Carlos Morales. Posiblemente viaje a California el 3 o 4 de diciembre, falta la confirmación. Me siento motivado, no presionado, es una gran oportunidad, ganar me impulsaría disputar el título mundial que es el objetivo trazado desde hace varios años”, afirma.

Durante su travesía peleando en Estados Unidos, René ha enfrentado a peleadores de nombre como Joseph Díaz y Yuriorkis Gamboa. También derrotó a un hombre muy difícil como el ruso Denis Shafikov. La teoría indica que Morales no es mejor que estos tres boxeadores mencionados, de manera que Alvarado debe ser considerado favorito para imponerse.

“Carlos tiene un buen nivel de boxeo, su debilidad es que no pega, estamos trabajando para acomodarnos a su estilo en el momento del combate. Haré un gran trabajo, iré a presionar desde el primer asalto, no quiero dejar el resultado en mano de los jueces. Estoy agradecido con Golden Boy porque es la empresa que me está promocionado pero entiendo que no soy protegido, necesito ganar sí o sí”, afirma. “Morales no es mejor peleador que otros boxeadores que he enfrentado pero no lo menosprecio porque no quiero que sea una piedra en mi camino, por eso estoy preparándome fuerte”, agrega.

En su historial, René suma 29 triunfos (20 nocauts) y 8 derrotas. En tanto, Morales presenta un récord de 17 éxitos, tres descalabros y tres empates. El mexicano residente en Estados Unidos tiene manos de algodón, solamente noquea a seis rivales, de manera que Alvarado debe arriesgar, meterse a las brasas, tomando riesgos en busca del nocaut.