Quiroz: “A Elsner le falló el control y le fue imposible ajustarse”

El hombre al frente del picheo de la selección Sub-18 de Nicaragua, José Luis Quiroz, no rehúye a ser cuestionado sobre el accionar de sus lanzadores, sin importar que estos hayan realizado una gran faena o hayan sido víctimas de una paliza, como la sufrida ayer por el abridor Elsner López en la derrota de Nicaragua por nocaut 14-1 ante Canadá. Quiroz, otrora destacado pistolero de la selección nacional mayor, no escatimó palabras a la hora de analizar el trabajo realizado este miércoles por el picheo nacional.

“Creo que Elsner no llegó en su mejor versión, le faltó control y le fue imposible ajustarse. Los canadienses supieron aprovecharlo desde el primer instante y él no pudo hacer los cambios requeridos para darle otro rumbo a su actuación. Claro, hay que tomar en cuenta que Canadá es un equipo muy fuerte, que tiene bateadores potentes y también muy buenos chocadores de pelota”, dijo el entrenador, añadiendo que “en el segundo episodio, cuando miré que Elsner resolvió sin tanta dificultad a los bateadores, pensé que se enderezaría y forjaría un mejor trabajo, sobre todo porque sé que se esforzó pensando en este juego y porque estoy claro de que es un buen lanzador, pero creo que esta vez no llegó tan controlado como él acostumbra hacerlo”.

Picheo muy trabajado

Consultado sobre la razón por la que se esperó tanto tiempo (2.2 episodios, 9CL) una posible reacción de Elsner en el montículo, explicó que “desde cierto punto de vista sí puede señalarse que a Elsner se le dejó mucho tiempo en el juego, pero deben recordar que en estos momentos nuestros pícheres están muy trabajados y que nos estamos fajando con un lanzador menos desde el principio del torneo, porque nos quitaron a Lesther Medrano. El asunto es que no puedo sacar desde el comienzo a un lanzador, sobre todo si la diferencia es grande, porque entonces estaría limitando mi picheo para el siguiente partido”.

Asimismo, Quiroz expresó que la derrota sufrida ante los canadienses no solo pasa por las debilidades mostradas por el picheo, pues “también nos falló la defensa, hubo varios roletazos que debieron ser atrapados, pero no fue así, y tras esos errores aparecieron los batazos productivos para ellos”.