Inicia la Liga Profesional en un contexto difícil y sin nombres atractivos

Esta noche arrancará la XIV edición de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN). Un torneo que en su momento se creyó que podía ser postergado por la difícil situación sociopolítica que se vive en Nicaragua desde el pasado 18 de abril. Sin embargo, los directivos del Bóer, Rivas, Chinandega y León hicieron un esfuerzo titánico, dando luz verde para que la Liga se hiciera realidad.

No obstante, el esfuerzo también conlleva sacrificar otros aspectos, entre ellos la calidad de la Liga y los pocos nombres de peso. Y no es para menos, el torneo apenas tendrá una duración de mes y medio, incluyendo etapa regular y playoffs, no hay jugadores extranjeros llamativos, y este será un torneo para que peloteros nacionales traten de levantar un poco más sus bonos.

¿Jugará Vicente Padilla?

En la etapa de construcción de equipos, una noticia que causó mucho ruido fue la posible reaparición del exgrandes ligas Vicente Padilla, un veterano que tiene varios años sin ejecutar ni un lanzamiento en torneos oficiales y que ahora está dedicado a jugar softbol y ver sus negocios. Sin embargo, el nombre de Padilla por su pasado tiene peso, más el agregado de hacer dupla con otro exgrandes ligas, Wilton López, en León, causó expectativa, no obstante eso se derrumbó.

Wilton anunció que no iba a jugar pues quiere darle todo su tiempo a un parque acuático que inaugura este sábado en Chinandega. Días después, Padilla manifestó no sentirse listo y declinó ser parte de la rotación metropolitana. Pero en los últimos días el manager Sandor Guido anunció que Padilla se mantenía en el equipo y estaría disponible para lanzar. Veremos en qué nivel anda.

El gran desafío para los directivos es semana a semana captar la atención de los aficionados. El aparato mediático está a su favor porque disponen de los canales de televisión para proyectar el torneo, sin embargo, eso dependerá de que surja una figura de nombre que impacte, algo que parece muy difícil.

Juegos de hoy

En los partidos de hoy, en Chinandega los Tigres reciben a León, mientras el Bóer visita a los Gigantes en Rivas. Ambos partidos arrancan a las 6:00 p.m.