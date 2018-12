Proceso abierto contra Jürgen Klopp por su celebración tras ganar al Everton

La Federación Inglesa de fútbol (FA) abrió este lunes un proceso disciplinario contra el entrenador del Liverpool, Jürgen Klopp, por su efusiva celebración tras la victoria en el derbi contra el Everton el domingo (1-0).

Tras el gol de los 'Reds' en el minuto 96, el técnico alemán entró loco de alegría al campo para abrazar a su portero, el brasileño Alisson Becker.

Lea: Zidane y Wenger suenan como sustitutos de Kovac en el Bayern

"Tengo que disculparme porque no quería ser irrespetuoso pero no pude impedirlo. El partido fue de una intensidad increíble", explicó el germano tras el partido.

"Inmediatamente después del partido me disculpé con Marco Silva (preparador del Everton)", añadió Klopp.

De interés: Solari "muy ilusionado" como técnico definitivo del Real Madrid

Por su parte Silva dijo no haber escuchado las disculpas de Klopp, pero no fue duro con el alemán.

"No puedo decir que fue irrespetuoso porque no lo he visto. Cuando lo vea tal vez pueda decir más sobre esta situación", declaró al final del partido.

Además: Cómo ha sobrevivido Joachim Löw a la debacle de Alemania

El entrenador del Liverpool tiene hasta el jueves a las 18h00 GMT para rebatir el proceso.