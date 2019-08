¿Una pelea más y se retira Calzaghe?

Londres / AFP



El galés Joe Calzaghe, incontestable campeón de los pesos supermedio, admitió que podría retirarse después de su próximo combate.



El campeón de los supermedio del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) cumplirá 36 años el próximo marzo y quiere subir un peso para combatir con Bernard Hopkins en semipesados el próximo año.



Calzaghe está invicto en 44 combates y se convirtió en el incontestable campeón de los pesos supermedio en noviembre después de derrotar al danés Mikkel Kessler.



Pero el púgil galés sabe que su fin está cerca. "Me quedan dos peleas al máximo", declaró en el diario Daily Mirror. "Quizás una más y entonces decidiré dejar todo y seguir con mi vida. ¿Quién sabe?".



"Hay muchas otras cosas que quiero hacer. Mi próximo combate podría ser definitivamente mi último. No quiero pelear por dinero. No es la motivación correcta. He conseguido casi todo lo que quería conseguir. Necesito tener un objetivo, como Hopkins. Tiene que ser algo grande para motivarme", explicó Calzaghe.