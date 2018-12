René Alvarado se juega su futuro

Es ahora o nunca para René “El Gemelo” Alvarado (29-8, 20 nocauts). En sus narices tiene la oportunidad de retar al campeón mundial 130 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), Alberto Machado. Antes, debe derrotar a Carlos Morales (17-3-3, 6 nocauts) este sábado en Indio California, donde será el encargado del pleito estelar del evento que monta Golden Boy Promotions.

De René hay muchas cualidades que admirarle. Es un tipo con voluntad de acero, capaz de sobreponerse a las adversidades y levantarse del fango del fracaso para resurgir como el ave fénix. Cuando perdió contra el cubano Yuriorkis Gamboa en marzo del 2017, parecía que ese era el fin de Alvarado en su proyección a nivel internacional. La posibilidad de disputar campeonato estaba muerta. Pero resucitó hilvanando cinco triunfos consecutivos, dos muy prominentes contra el venezolano invicto Róger Gutiérrez y ante el ruso Denis Shafikov. En un abrir y cerrar de ojos, “El Gemelo” ya estaba en la cima del ranking de la AMB.

Ahora tiene la gran posibilidad de convertir ese anhelo de disputar título. Esta vez es favorito y debe ser consciente de eso. No es una pelea fácil ante un Morales que tiene un récord bastante engañoso, porque no acumula ni 20 triunfos y solamente tiene seis nocauts. Sus manos son de algodón, no obstante, sus virtudes de ser elusivo con un boxeo técnico, sin meterse a las brasas, tomando la distancia, lo convierten en un contrincante que se le puede atragantar a René.

Alvarado tiene que adueñarse del cuadrilátero desde que suene la campana, olvidarse del round de estudio y salir a presionar, asfixiar a Morales, imposibilitándolo de que sienta cómodo. Debe atacar con golpes rectos a la cabeza y terminar con disparos al cuerpo para restarle condiciones y así poco a poco pueda quedarse parado y facilitarle el combate al nica.

Será una pelea larga. Morales ha demostrado ser un boxeador difícil de noquear, capaz de extender los duelos hasta el límite. El nica tiene que subir al ring con el suficiente oxígeno para caminar toda la ruta y llevarse el triunfo por decisión.