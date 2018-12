En marzo se sabrá si el Mundial-2022 contará con 48 equipos, confirma Infantino

¿Un Mundial de 48 equipos desde Catar-2022? "Tomaremos la decisión en el mes de marzo", confirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, este domingo en la televisión francesa.

"Ya se ha decidido que el futuro del Mundial es con 48, todos creemos que es una buena idea", expresó Infantino a la cadena TF1.

"No es sencillo porque el Mundial se disputará en 28 días en lugar de los 31 de un Mundial normal. Si es factible y hay suficientes infraestructuras, estadios, tomaremos una decisión en el mes de marzo", durante la próxima reunión del consejo de la FIFA en Miami, respondió Infantino a una pregunta sobre si la ampliación a 48 equipos comenzaría en la cita de Catar.

En cuanto a si el Mundial-2022 podría ser acogido por otros países, Infantino explicó: "Por qué no, si es factible. Estamos hablando con Catar sobre este punto, podríamos imaginar que algunos partidos se jueguen en países limítrofes... Por qué no soñar, no es imposible".

Candidato a su reelección al frente de la FIFA en junio de 2019 en París, Infantino ha multiplicado las propuestas polémicas, especialmente un Mundial de Clubes ampliado y una Liga mundial de Naciones.

La administración de la FIFA está llevando a cabo en la actualidad un estudio sobre la viabilidad de un Mundial con 48 selecciones desde 2022.