Estelí y Managua dejan todo para el juego de vuelta

No hubo quien pegara primero en el partido de ida de la gran final. Ni el Managua FC fue el equipo de brava ofensiva que demostró ser en la temporada regular, ni el Real Estelí fue tan contundente como se esperaba luciera producto de su experiencia en escenarios como este.

De tal forma que con el 0-0 del pasado sábado en el Estadio Independencia, el campeón del Torneo Apertura se definirá el próximo 15 de diciembre en el Estadio Nacional de Futbol.

El primer duelo entre el equipo más goleador y el club con la mejor defensa del torneo no fue tan intenso como se esperaba. No hubo goles y tampoco un futbol digno de ser catalogado como atractivo. Fue como si ambos equipos hubieran acordado no hacerse daño y guardar todo el suspenso para una semana después. Al menos eso se espera.

Sin balón y sin contundencia

El duelo presentó dos clubes siguiendo el mismo objetivo, pero apostando por una estrategia distinta, aunque al final ninguna dio el resultado esperado, que era golpear primero en la lucha por la corona.

El Real Estelí se decidió por dominar el balón y establecer el ritmo del encuentro en todo tiempo, sin conseguir, pese a esto, meter en serias dificultades al arquero de los Leones Azules, Justo Lorente. Pudo el club norteño definir el duelo, pero le faltó contundencia, sobre todo en la segunda parte, cuando llegó con más insistencia al área rival con Henry García y Luis Manuel Galeano como sus principales estandartes.

Por su parte, el Managua FC prefirió sentirse cómodo jugando sin ser el dueño del balón y buscando herir a su adversario por medio del contragolpe, pero este modo de juego solo le permitió un par de llegadas que no pudo concretar frente al meta Eder Chaux. Los capitalinos llegaron al encuentro sin garras, mostrando una versión muy distinta de la exhibida en la campaña, prefiriendo ceder la iniciativa y limitar así su ofensiva, una estrategia que deberán valorar de cara al partido de vuelta, en el que seguramente el Estelí buscará ser más contundente.