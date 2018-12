No hubo sorpresas en la escogencia de la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN). Triunfó el favorito en las apuestas. Cristofer “El Látigo” González, el flamante campeón 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), fue electo como el atleta del año 2018, superando en la votación a Jonathan Loáisiga, quien debutó este año con los Yanquis de Nueva York en Grandes Ligas.

En la votación de los periodistas, González se impuso 28-16. Los méritos de Cristofer son inobjetables: el 15 de abril dio un golpe de autoridad en Japón noqueando a Daigo Higa para convertirse en campeón mundial contra todos los pronósticos. Posteriormente, en su primera defensa, vapuleó al norirlandés Paddy Barnes el 18 de agosto en Belfast. Esas dos victorias encumbraron a Cristofer hasta la cima de los mejores pesos moscas del mundo según ESPN.

Y el año todavía no ha terminado para el campeón, pues el próximo 22 de diciembre, González defenderá su cetro ante Charlie Edwards en el Reino Unido. De triunfar, González culminaría un año fantástico en el que además puede adjudicarse el premio de revelación del año, una nominación que recibió de parte del CMB.

“Recibir premios era algo que soñaba desde pequeño. Nunca pensé llegar hasta este punto, más en este corto tiempo siendo campeón. Recuerdo que Román aún ganando varias coronas le costó llegar a ser número uno en su categoría, sin embargo, a mí me subieron rápido en 112 libras. Ahora soy el atleta del año, no me lo esperaba”, dijo González.

El campeón mundial reconoció el trabajo de Jonathan Loáisiga, comentando que “sus méritos son grandiosos, debutar en los Yanquis es único, tremendo, pero bueno, gracias a Dios me seleccionaron a mí”.

Otros premiados

Elián Ortega de taekwondo fue seleccionado como el atleta amateur más destacado del año, gracias a sus notables actuaciones en la especialidad de Poomsae. Entre sus logros destacan dos medallas de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, celebrados en Barranquilla, Colombia, dos de oro en el Open de Costa Rica, dos preseas doradas en el Open de Honduras y la nominación a Mejor Atleta Latinoamericano, premio para el cual fue propuesto por la Unión Panamericana de taekwondo. Elián superó 22-21 a Sheyla Flores en la votación de la ACDN.

Figuras claves

El reconocimiento como atleta infantil del año 2018 fue para Leyman Benavides, figura clave de la selección de Nicaragua que por tercer año consecutivo ganó la medalla de oro en el Campeonato Panamericano de la categoría Sub-10.

Leyman, además de ganar el juego de la final ante República Dominicana, fue el mejor bateador del torneo al presentar un promedio ofensivo de .769 y adueñarse del liderato en jonrones, triples, carreras anotadas e impulsadas, e hits conectados.

En otro orden, la Federación Nicaragüense de Beisbol Asociada (Feniba) ganó el premio a Federación del Año, y su presidente, Nemesio Porras, fue escogido como el mejor dirigente. Asimismo, el beisbol fue nuevamente escogido como el deporte del año.

Los mejores periodistas

Respecto a la premiación de Cronistas Deportivos, Fernando Rayo, del programa 8 Deportivo, fue seleccionado como el mejor en televisión.

Por su parte, Agustín Cedeño se quedó con el reconocimiento como el mejor narrador, mientras que Carlos Alfaro se consolidó como el mejor comentarista.