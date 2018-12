Cristiano Ronaldo lanza reto para Messi

Cristiano Ronaldo retó a Lionel Messi para que deje al Barcelona y se una a la Serie A para que demuestre su influencia en otra liga.

El lusitano le dijo a la Gazzetta dello Sport que dejó su zona de confort al incorporarse a la Juventus y sentenció que le ha marcado el camino al argentino para que siga su ejemplo.

“Quizás [Messi] me extrañe”, comentó Ronaldo. “He jugado en Inglaterra, España, Italia y con la selección nacional y él siempre ha estado en España. Quizás necesite más. Para mí, la vida es un reto, lo disfruto y me gusta hacer feliz a la gente”.

“Me gustaría que algún día viniera a Italia. Debería hacer lo mismo que yo y aceptar el reto, pero si está contento ahí lo respeto. Es un fantástico futbolista, un gran ser humano, pero no extraño nada de allá. Esta es mi nueva vida y soy feliz”.

“Esto no es una competencia entre Messi y yo. Solo hago mi trabajo y he sido exitoso en cada club en el que he jugado y eso es lo más importante. No me gusta ser comparado con otros, no es justo. Los números hablan por sí solos y si ven las estadísticas, lo entenderán. He intentado llevar el éxito a cada equipo con el que me he presentado y con la selección nacional y no tengo nada que probar”.

“Inclusive he cambiado mi vida y he dejado atrás mi zona de confort al aceptar este reto que va muy bien. Creo en mí y le he probado a la gente que sigo siendo un futbolista increíble”.

Sobre el balón de oro

Ronaldo y Messi se habían repartido el Balón de Oro en la última década antes que Luka Modric rompiera el duopolio la semana pasada.

El delantero de la Juventus pretende recuperar el galardón el próximo año y reconoció sentirse decepcionado por no ser reconocido en 2018.

“Creo que merezco ganarlo cada año, trabajo para ello, pero si no lo obtengo, tampoco es el fin del mundo”, continuó. “Respeto la decisión. Hice todo lo que pude para ganarlo en el campo y los números no mienten, pero no crean que soy infeliz si no lo consigo”.