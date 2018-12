Elecciones tensas en la ACDN

Las elecciones de los mejores atletas del 2018, que realizó este lunes la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN), fueron marcadas por varios reclamos al presidente de la organización, Moisés Ávalos, a quien le señalaron haber callado cuando las autoridades gubernamentales impidieron la labor de periodistas afiliados.

Previo a las elecciones, Ávalos presentó el informe de actividades del 2018 de la ACDN, indicando que recibió varias solicitudes de cronistas deportivos de hacer pronunciamientos condenando la persecución y el acoso a este gremio.

“La ACDN es una entidad no política, no podíamos estar sacando pronunciamientos cada vez que recibíamos este tipo de quejas.”, respondió Ávalos.

Camilo Velásquez, de los programas Futbol Nica y Doble Play, criticó que la directiva de la ACDN evitó pronunciarse cuando los encargados del Estadio Nacional Dennis Martínez prohibieron la entrada a los cronistas Miguel Mendoza, de Doble Play, y a Yader Valle, del programa Fuera Seconds.

“Me parece inaudito que la ACDN no se haya pronunciado sobre el caso de estos periodistas a los que se les prohibió la entrada al Estadio Nacional Dennis Martínez. ¿Qué harían ustedes si más adelante hay un cambio de gobierno y les prohíbe entrar al estadio?”, cuestionó Velásquez.

“La mayoría de esas solicitudes de cronistas fueron por hacer su trabajo, ninguno estaba en un tranque. Si a mí no me permiten la entrada al estadio, me impiden hacer mi trabajo, yo no soy un criminal”, dijo Miguel Mendoza.

Al caldearse el ambiente en la asamblea de la ACDN, hasta se abordó la posibilidad de no realizar las elecciones, por ser este un año en que la actividad deportiva se vio afectada por la crisis sociopolítica, que obligó a reducir el Campeonato Nacional de Beisbol Germán Pomares y la cancelación de varios eventos de las diferentes federaciones.

Janyeska Sequeira, miembro del ejecutivo de la ACDN, anunció su renuncia en plena asamblea por su desacuerdo con la postura de la directiva.

Como protesta, durante las votaciones apareció una boleta (utilizadas para definir el ranking de los 10 mejores atletas) con los nombres de Álvaro Conrado (q.e.p.d.) y Medardo Mairena, detenido.

“Esta asamblea no debió hacerse, aquí no tuvimos deportes seis meses. ¿A quién vamos a premiar? si aquí no hubo deportes. Este ha sido el peor año de la crónica deportiva en el país. Además, una gran parte de los cronistas está fuera porque se le acabaron los anuncios (publicidad)”, destacó Miguel Mendoza.

Luis Padilla, quien labora en Radio Sandino, acusó a Mendoza de instigar “a los tranqueros diciendo que el estadio nacional era un comando de la Policía”, y luego le amenazó: “Vos merecés la cárcel y estar muerto”.