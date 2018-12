Valencia se despide de la 'Champions' con victoria ante Manchester United

El Valencia derrotó este miércoles en casa al Manchester United (2-1) y terminó con honor su andadura en esta edición de la Liga de Campeones, privando de paso a los 'Diablos Rojos' del liderato de la llave H.

El canterano Carlos Soler fue el absoluto protagonista del encuentro, puesto que marcó el primer gol del partido (17) y provocó, con un pase al espacio que buscaba al belga Michy Batshuayi, que Phil Jones marcara el segundo de los 'che' (47) en propia meta.

El United recortó distancias al final del partido con un tanto de cabeza de Marcus Rashford (87).

Con esta victoria el Valencia se mantiene tercero pero llega a los ocho puntos en su Grupo H, que le permiten ser cabeza de serie en el sorteo de los dieciseisavos de final de la Europa League.

Por su parte los de José Mourinho no aprovechan el pinchazo de la Juventus en Berna (derrota 2-1 contra el Young Boys) y fracasan en su intento de alcanzar el liderato del grupo, acabando segundos, por lo que se enfrentarán en octavos de final a uno de los equipos que finalizaron en la primera posición de sus grupos.

"No he aprendido nada en absoluto (de esta derrota). Nada me ha sorprendido. Creo que clasificarse es siempre un éxito, nunca un fracaso", expresó al final del encuentro el técnico portugués.

Aunque intrascendente porque estaban ya eliminados de la máxima competición continental, el triunfo delante de su afición permite a los de Marcelino García Toral embolsarse los 2,7 millones de euros que entrega la UEFA por victoria y, sobre todo, relajar un poco el encendido ambiente en Mestalla, que el sábado cargó contra el presidente, Anil Murthy, tras el empate 1-1 contra el Sevilla.

La parroquia valencianista empieza a inquietarse, pues esta es la temporada del centenario de los blanquinegros y el equipo marcha 15º en Liga a ocho puntos de los puestos de 'Champions', el gran objetivo de la temporada.

En la Copa del Rey la imagen de los jugadores no ha sido mucho mejor, ya que el resultado global en la eliminatoria contra el CD Ebro, que juega en Segunda B (tercera categoría del fútbol español), fue de 3-1.

La noche europea de Soler

En este complicado panorama se hizo grande este miércoles el joven Carlos Soler. En los minutos iniciales de la primera parte, el futbolista de 21 años recogió un rechace dentro del área del meta argentino Sergio Romero y disparó fuerte con el exterior para marcar el gol que inauguraba el marcador.

El Valencia no se conformó y fue a por el segundo, deseoso de reconciliarse con su grada, pero Batshuayi, cedido por el Chelsea aunque con posibilidades de dejar el club 'che' en el mercado de invierno, falló por milímetros tras un remate de cabeza.

Los valencianistas salieron tras el descanso con el mismo hambre y fue de nuevo Soler el encargado de hacer daño al Manchester United. Su magnífico pase al hueco, que buscaba a Batshuayi, fue mal desviado por Jones y el balón, tras una salida en falso de Romero, entró mansamente en la portería.

Este paso al frente de Soler es fundamental para el Valencia, especialmente tras conocerse este miércoles que su jugador franquicia, el portugués Gonçalo Guedes, será operado el viernes de una pubalgia y estará dos meses de baja.

El segundo tanto desactivó momentáneamente a unos flojos 'Diablos Rojos' que se animaron en los instantes finales con el gol de Rashford y una clara ocasión de Juan Mata.

El burgalés volvía a la que fue su casa, pues el conjunto 'che' fue el equipo que le dio su primera oportunidad en el fútbol de primer nivel tras pescarlo de la cantera del Real Madrid.

El Valencia vuelve a jugar el sábado contra el Eibar (19h45 GMT) en un importante enfrentamiento de La Liga para no ver alejarse definitivamente sus aspiraciones de 'Champions'.

Por su parte los de Mourinho se enfrentan el domingo (16h00 GMT) al eterno rival, un Liverpool lanzado que el pasado fin de semana se aupó a la primera posición de la Premier League y que el martes logró agónicamente el billete a los octavos de la Liga de Campeones.