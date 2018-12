Cristofer González viaja a Inglaterra

El flamante campeón mundial 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) viajará este lunes a Londres, Inglaterra, donde defenderá su corona por segunda vez en el 2018 contra Charlie Edward este sábado. Este fin de semana fue la última sesión de entrenamiento del púgil en Nicaragua, marcando 115.2 libras, 3.2 por encima de la categoría que tendrá que dar el viernes en la ceremonia de pesaje.

González será acompañado en pleno por su equipo de trabajo conformado por los entrenadores Gustavo Herrera, Róger González y Wilmer “El Tigre” Hernández. El nica tomará el avión a esos de las 11:00 a.m., para aterrizar el martes en Inglaterra y cumplir así con los compromisos promocionales antes del enfrentamiento.

Cristofer, consagrado como el atleta profesional del año por la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN), es favorito para imponerse a Edwards, incluso por la vía rápida, no obstante, habrá que señalar que físicamente el nica no llegará este enfrentamiento igual que en su duelo de coronación ante Daigo Higa y en la primera defensa contra el norirlandés Paddy Barnes. Esta vez no hubo campamento de reconcentración.

Días antes Róger González, su tío y entrenador más cercano, manifestó que la preparación había sido de un 70% comparada a las anteriores. Eso sí, González dejó claro que Cristofer no dejó de correr y que él y Gustavo Herrera estuvieron encima de él para que se mantuviera entrenando en el gimnasio.

Puede ser que Cristofer haya sentido que esta preparación le costó un poco más, no solo por el hecho de estar agotado tras dos peleas exigentes en el año, sino porque su rutina diaria cambió radicalmente. Ahora como campeón González tiene que atender muchos compromisos personales y su negocio Sport Bar, noveno round.

El compromiso del sábado no es tan sencillo como parece. González se enfrentará a un peleador rápido de manos y elusivo. Es probable que al nica le plantee un combate al contragolpe, moviéndose constantemente, utilizando muchos desplazamientos e intentando desconcertar al campeón. Si la teoría se cumple, Cristofer debe cerrar los espacios y triunfar por nocaut, ratificando porque es el mejor 112 libras del mundo.