Róger González: “Fue difícil reconcentrar a Cristofer”

Nadie conoce más a Cristofer González que su tío y también entrenador Róger González. Es el hombre más cercano al campeón, el que puede regañarlo con autoridad aunque se incomode y el mejor amigo, ese que con una mirada entiende fácilmente el estado de ánimo de su boxeador y las situaciones extradeportivas que puedan afectarle.

Cristofer defenderá su título 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por segunda ocasión este año ante Charlie Edwards el próximo sábado en Londres, Inglaterra. Róger asegura que el muchacho está bien físicamente, convencido de que regresarán al país con la corona que conquistaron contra Daigo Higa en abril; sin embargo, reconoce que la preparación llevó más trabajo del esperado, pues fue imposible reconcentrar al campeón en una casa privada, por consiguiente el equipo tuvo que ejercer más presión sobre el peleador para que no se desviara de la senda del compromiso y la responsabilidad.

“No sé por qué Cristofer no quiso reconcentrarse, no sé si estaba cansado, creo que tuvo otras distracciones, pero gracias a Dios la preparación se hizo”, explica González. “Cristofer tomó conciencia a tiempo, es lo importante, vamos bien y estoy seguro que regresaremos con el título”, agrega.

¿Cuál fue la parte más complicada de esta preparación?

Fue difícil reconcentrar a Cristofer, se nos complicó por muchas cosas, pero la preparación en el gimnasio se hizo. Vamos bien físicamente, en general todo marchó en buena forma.

¿Creés que Cristofer pueda estar agotado después de dos peleas difíciles contra Daigo Higa y Paddy Barnes?

En realidad Cristofer no me comentó sentirse agotado, creo que hubo otras distracciones, pero la preparación se hizo, no sé por qué no quiso reconcentrarse, quizás su negocio le quitó tiempo.

He visto que en tus redes sociales compartís muchos videos de Charlie Edwards ¿Lo hacés para llamarle la atención a Cristofer?

Así es, no solo los comparto, se los envío personalmente por mensajes para que Cristofer ponga su barba en remojo, pues el oponente viene con hambre. Cristofer tomó conciencia a tiempo y gracias a Dios vamos bien.

¿Hay un exceso de confianza del campeón en esta pelea?

Siempre le digo a Cristofer que ningún rival es pequeño. Le pongo el ejemplo de él mismo cuando se coronó contra Daigo Higa, pocos creían en Cristofer, pero lo destronó, llevaba hambre. No es que Cristofer esté excesivamente confiado, quizás se siente seguro de la preparación y de sus entrenadores. Estoy seguro que volveremos con el título.

¿Edwards va a correr o se parará a pelear?

Va a probar quizás los primeros rounds para ver si puede soportarle la pegada a Cristofer. Estoy seguro que no le aguantará el ritmo de pelea a González. Lo digo porque estuve analizándolo en combates anteriores y Edwards le rehúye a boxeadores que lo presionan. Vamos a cazarlo, estoy seguro que se ganará por nocaut, le doy 8 o 9 asaltos, sobre todo por su tipo de boxeo elusivo, eso le ayudará a sobrevivir.