Daniel Jacobs, en la mira del “Canelo”

Tras superar de forma categórica a Rocky Fielding y conquistar su tercer título mundial en tres categorías distintas, para Saúl “Canelo” Álvarez ahora es el momento de volver a las peleas reales. Cuando el servicio de transmisión DAZN firmó a Álvarez, de 28 años y oriundo de México, en octubre para un contrato récord de 5 años, 11 peleas y US$365 millones, su historia pasada fue sin duda tomada en cuenta. DAZN quiere grandes peleas y “Canelo” tiene un gran resumen de pelear contra oponentes principales: GGG dos veces, Floyd Mayweather, Miguel Cotto, Erislandy Lara y Austin Trout. En otras palabras, no firmas a alguien para las 11 peleas y esperas que cambien su ADN de querer peleas grandes y de legado para enfrentar a una cadena de cadáveres. Ese no es el estilo de Canelo y no creo que se convierta en su estilo. Cuando dice que pelea por su legado y planea seguir enfrentándose a los mejores oponentes, le creo.

Un nombre obvio para una pelea fácil de hacer y excelente: una pelea de unificación con Daniel Jacobs (35-2, 29 KOs), de 31 años de Brooklyn, Nueva York, quien ganó un cinturón vacante el 27 de octubre en una pelea emocionante con Sergiy Derevyanchenko y quiere a Álvarez para la próxima. Está trabajando con el promotor Eddie Hearn, quien tiene un acuerdo con DAZN y también hace negocios regulares con Golden Boy. En otras palabras, es un trato relativamente fácil de hacer. Canelo es el No. 1 en peso mediano. Jacobs es el número 3 detrás de GGG. La pelea es algo natural, especialmente con Lemieux seguramente fuera de la carrera.

“El candidato perfecto”

Después de que Canelo detuviera a Fielding, Jacobs estaba en el ring, donde felicitó a Álvarez y se dieron la mano. Es una gran pelea que debería suceder a continuación. Le daría a los boxeadores un combate de unificación contra un enemigo de élite. Le daría a los fanáticos un tremendo encuentro. Le daría a DAZN la pelea más grande de Canelo, ya que podría haber impedido un tercer enfrentamiento de GGG. Comprueba todas las casillas.

“Es una gran cosa para su carrera. Lo apoyo en eso”, dijo Jacobs sobre Álvarez ganando un título de peso súper mediano. “Pero creo que tiene muchos asuntos pendientes en la división de peso medio. Creo que soy el candidato perfecto. Ahora soy un campeón del mundo y eso dice mucho. Creo que ahora los fanáticos quieren la pelea. Vamos a hacer esto, tal vez el 5 de mayo en Las Vegas”.