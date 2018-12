Cristofer González: “No me impresionó Edwards”

El campeón ya está en Londres, Inglaterra. Cristofer “El Látigo” González aterrizó este martes en suelo europeo previo a su combate contra Charlie Edwards el próximo sábado, en lo que será la segunda defensa de su título 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

González está hospedado en el Hotel Intercontinental, donde se encuentra acompañado por sus entrenadores Róger González, Gustavo Herrera y Wilmer “El Tigre” Hernández. Casualmente ayer mismo tuvo la oportunidad de ver a lo lejos a su rival Edwards. No fue un encuentro cercano, lo que impidió sacar mayores conclusiones sobre las condiciones físicas del inglés.

“No me impresiona”, le manifestó Cristofer a su entrenador Róger. “No es tan bajo como creía, casi tiene mi altura, es mejor para mí, así me acomodo mejor para ejecutar mis combinaciones”, agregó el campeón mundial del CMB. A su arribo a Inglaterra, González se pesó y marcó 115 libras. Luego descansó dos horas. Posteriormente cumplió con su primera sesión de entrenamiento en ese país.

Agenda del campeón

Para hoy está programado el entrenamiento público en el que Edwards expondrá su físico ante los medios de comunicación, al igual que Cristofer. Mañana se realizará la última conferencia de prensa previa a la ceremonia de pesaje del viernes, y todo quedará listo para el choque del sábado.

González con récord de 28 victorias (19 nocauts) y 3 derrotas, es amplio favorito para noquear a Edwards. El nica es consciente que si el combate se alarga hasta los 12 asaltos, la posibilidad de sufrir un despojo crece. “Quiero noquear rápido a Edwards porque no me gustaría regresar a Nicaragua con una mala experiencia por culpa de los jueces, me pasó una vez con Andrew Selby y desde entonces me prometí que en cada combate iría a buscar el nocaut”, dijo Cristofer, considerado actualmente por los expertos como el mejor peso mosca del mundo.