Sin foráneos para nadie en el Pomares 2019

Un pelotero nacionalizado por equipos, sin foranes esta vez en ningún conjunto y con rosters de 23 peloteros para la primera etapa, son algunas de las normas que regirán el Campeonato Nacional de Beisbol Superior, German Pomares 2019, que arranca el 15 de febrero y finalizará con todas sus etapas en septiembre.

Según dio a conocer la Comisión Nicaragüense de Beisbol Superior en su convocatoria, cada equipo deberá tener ocho los peloteros clase A, mayores de 28 años, además de ocho clases B (nacidos en 1992, 1993, 1994 y 1995) y siete clase C (nacidos en 1996, 1997, 19998, 1999, 2000 y 2001).

“Un detalle que es importante saberlo es que en las ediciones anteriores a los llamados equipos débiles se les permitía tener peloteros foráneos, esta vez ya no se va a permitir eso. No podemos hacer esto siempre porque estos conjuntos no avanzan y dejan de producir peloteros por estar llevando jugadores. Además a los equipos solo se les permitirá tener un pelotero nacionalizado”, comentó Carlos Reyes, director del beisbol en la CNBS.

“Para fijar el roster en 23 peloteros, se valoró que hay muchos peloteros en la banca que no juegan. Aunque para otra etapa el roster se va a ampliar. De esta manera además se está tratando de ahorrar un poco. Hay que tener presente, que solo se jugará los fines de semana”, agregó.

Así se jugará

Para la temporada 2019, se mantiene dos grupos de nueve escuadras cada una. El bloque A contará con Bóer, León, Rivas, Matagalpa, Granada, Zelaya Central, Nueva Segovia y Río San Juan, mientras que el grupo B va con Dantos, Costa Caribe, Estelí, Chontales, Chinandega, Carazo, Masaya, Madriz y Boaco.

En la primera etapa jugarán todos contra todos, con series de tres partidos contra cada escuadra hasta completar 51 encuentros, clasifican a la segunda vuelta los seis primeros lugares de cada bloque, manteniéndose los dos grupos en esta fase.

Para la segunda vuelta los conjuntos clasificados arrastrarán el balance de ganados y perdidos que consiguieron en la primera vuelta. En esta etapa están programados 18 partidos, clasificando a los cuartos de final los cuatro mejores de cada grupo. Avanzan los cuatro ganadores a la ronda semifinal de donde saldrá los equipos que lucharan por el campeonato.

“Habrá refuerzos, pero eso se va a definir más adelante y para que etapas”, comentó Reyes.

Además la CNBS, confirmó para el 2019 el llamado “Pomarito”, solo que esta vez está pactado para la categoría Sub-21. En la edición pasada fue convocado para peloteros Sub-23.