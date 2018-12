Finalmente Cristofer González y su rival Charlie Edwards tuvieron su primer y único cara a cara previo el combate de este sábado en Londres, Inglaterra. Prevaleció el respeto y elegancia de ambos púgiles no solo en la vestimenta, también en sus palabras. El nica entiende la motivación de Edwards porque “yo estuve en esa posición de retador”, dijo. Sin embargo, “El Látigo” sentenció: “regresaré a Nicaragua con el título”.

González hizo referencia a lo difícil que fue coronarse contra Daigo Higa en abril. “Estoy ansioso por pelear el sábado, sé que Edwards quiere ganar el título, yo tuve ese mismo sentimiento cuando era retador, pero ese sueño lo cumplí y no pretendo despertar de él, quiero mantener la corona, me costó sacrificio, no lo dejaré así por así en Inglaterra, regresaré como campeón a Nicaragua, el sacrificio con mi equipo debe valer la pena”, dijo González.

El nica, quien fue acompañado por sus entrenadores Róger González, Gustavo Herrera y Wilmer Hernández agregó que “vienen mejores peleas, es una gran oportunidad pelear en este escenario para catapultar más mi carrera. Siento una gran responsabilidad al ser campeón porque represento a Nicaragua, soy lo suficientemente fuerte e inteligente para derrotar a Edwards. He enfrentado a peleadores fuertes como Daigo Higa, catalogado como un monstruo en 112 libras, le gané a Paddy Barnes, me siento capacitado para salir con el triunfo”.

También habló Edwards. Su intervención tuvo cierta dosis de emotividad por expresar la motivación principal de querer ganar el campeonato. “Quiero darle ese cinturón a mi madre como regalo de Navidad”, expresó. “Estoy en mi mejor momento. González es un boxeador fuerte, pero me he preparado para hacer la pelea de mi vida. Soy un boxeador reconstruido después que perdí con John Riel Casimero en 2016”, aseguró.

En el peso

En horas de la tarde de ayer, Róger González informó que Cristofer se acostó en 112 libras, de manera que hoy en la ceremonia de pesaje el nica seguramente superará la báscula sin problemas. Por otra parte, se confirmó que el combate será transmitido por Canal 4 a partir de la 1:00 p.m. En la Colonia Nicarao ya hacen preparativos para celebrar el triunfo del campeón.