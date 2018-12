Cristofer González listo para pelear este sábado, tras dar el peso en la báscula

No hubo problemas en la ceremonia de pesaje para Cristofer González. “El Látigo”, originario de la Colonia Nicarao, de Managua, detuvo la báscula en 111.6 libras, mientras su rival británico Charlie Edwards marcó 111.7, quedando todo listo para el enfrentamiento de este sábado en Londres, Inglaterra, donde González defenderá su título 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), por segunda ocasión.

“Gracias a Dios ya pasamos la prueba más difícil de todo boxeador. El esfuerzo con mi equipo de trabajo ha valido la pena. Ahora nos toca enfocarnos en el combate, la preparación se hizo, me siento fuerte, confiado y seguro de regresar con ese título a Nicaragua. Entiendo el hambre que pueda sentir Edwards, recuerdo cuando yo fui retador, quería destruir a Daigo Higa y lo logré”, dijo González.

El peleador nicaragüense con record de 28 victorias y 3 derrotas es amplio favorito para derrotar a Edwards, incluso hasta por la vía del nocaut. “La idea es terminar la pelea antes del límite, desde que enfrenté a Andrew Selby me prometí que no dejaría que ningún combate se extendiera hasta los 12 asaltos, porque he tenido malas experiencias con los jueces”, señaló el campeón mundial mosca del CMB.

González dio la sorpresa del año tras noquear a Daigo Higa en Japón en abril, rompiendo todos los pronósticos, pues el peleador nipón marchaba invicto con balance de 15 victorias sin derrotas, incluyendo 15 nocauts. Después de coronarse, González tuvo otro rival durísimo, Paddy Barnes, pero lo resolvió con un nocaut fulminante. Una derecha al hígado dejo retorciéndose a norirlandés en la lona.

Ante Edwards se esperar una fotocopia de los dos rivales anteriores, que termine noqueado. El combate será transmitido por canal 4 a partir de la 1:00 p.m., hora de Nicaragua, según lo confirmado por Roger González, entrenador y tío del púgil.