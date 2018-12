González falló, debe aceptarlo y rectificar

El primer paso para levantarse de una derrota dolorosa como la que sufrió Cristofer “El Látigo” González ante Charlie Edwards el pasado sábado, perdiendo el campeonato mundial de las 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), es primeramente encontrar la raíz de los errores que se cometieron, reconocer las fallas y posteriormente rectificar.

Lo primero que Cristofer debe arrancarse de la cabeza es que le robaron en Londres, Inglaterra. No, cuando una pelea es sumamente cerrada, y estás en territorio del local debés permanecer consciente que la protección no será para el campeón, nunca. Ah, podemos estar de acuerdo con que las tarjetas de los jueces con una amplitud desmesurada (118-110, 117-111 y 116-112) fueron una locura, pero cuestionar el resultado es ser injusto con lo que hizo Charlie Edwards arriba del ring.

El que vio ganar a Cristofer 115-113 está en lo correcto y el que considera que perdió con esa misma puntuación también tiene razón. Y es que un combate como el del sábado, en el que varios rounds fueron discutidos, no se puede hablar de robo. Ese es el primer punto que González debe quitarse de la mente, porque si tiene esa creencia va a pensar que hizo todo bien y esa no es la realidad, pues falló en su preparación, no llegó en las condiciones con las que afrontó sus compromisos con Daigo Higa y Paddy Barnes, y eso le pasó factura.

Faltó responsabilidad

Tras la derrota, un factor favorable para Cristofer es que apenas tiene 24 años, es decir, cuenta con tiempo suficiente para rectificar. González tiene que hablar con sus entrenadores y pedirles una disculpa, sobre todo a su tío Róger González. No puede ser que un campeón del mundo, considerado el mejor peso mosca hasta el sábado, se permita afrontar una defensa sin siquiera tener un campamento de reconcentración. ¡Tremenda irresponsabilidad!

Me pregunto dónde estaba Pablo Osuna, promotor del púgil, o el apoderado don William Ramírez, quienes no pudieron ejercer una presión necesaria para que Cristofer se sometiera a una preparación de primer nivel. Todos tienen su cuota de responsabilidad, excepto los entrenadores. Y eximo a Róger y Gustavo Herrera (Wilmer esta vez no participó en la preparación física), porque sé que ellos hicieron el máximo esfuerzo por preparar al muchacho, pero tampoco se le puede obligar a un peleador a cumplir con su responsabilidad como campeón.

Distracciones afectan

Otro tema fundamental es que Cristofer deje el negocio que tiene en otras manos o simplemente lo cierre y se dedique a su trabajo: ser boxeador. Es contraproducente que un peleador esté trasnochándose por estar pendiente de un Sportbar, haciendo transmisiones por Facebook Live durante altas horas de la noche cuando a pocos días tiene un combate en el que defenderá el título mundial que le costó sangre, sudor y lágrimas para ganarlo.

“Hubo muchas distracciones”, decía Róger antes de viajar a Londres. Pues esas distracciones tienen que desaparecer. Cristofer tiene que regresar al mes de abril cuando no era campeón, recordando que el hambre de gloria que sentía para entonces fue la que lo llevó a convertirse en el mejor peso mosca del mundo en menos de un año.

González es un tremendo peleador, que en otro estado físico hubiese terminado con Edwards antes del octavo asalto. Pero el sábado andaba sin aire, lució lento, fuera de distancia y hasta perdió el foco en varios asaltos, entrando en una desesperación terrible. No sé si su equipo habrá firmado una cláusula de revancha inmediata en caso de una derrota pero si no lo hicieron ¡vaya error!

Cristofer regresa este lunes a Managua y lo que le toca ahora es reflexionar, asumir las fallas y rectificar. Si lo hace, no tengo duda que regresará a la cima. Este es un tropiezo del que se puede levantar, pero dependerá de su mentalidad y madurez.