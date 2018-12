Róger González: “No hubo autoridad sobre Cristofer”

La incógnita sobre las condiciones físicas reales de Cristofer “El Látigo” González fueron contestadas por el propio peleador en su derrota contra Charlie Edwards, ante quien cayó por decisión unánime (118-110, 117-111 y 116-112), en una derrota que significó el fin de su reinado como campeón mosca 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Aquel boxeador contundente contra Daigo Higa y fulgurante en su primera defensa ante Paddy Barnes, desapareció la tarde del sábado en Londres, Inglaterra.

Cristofer no fue ni la sombra del campeón que detuvo el tiempo en abril noqueando a Higa ni tampoco mostró el poder que destruyó a Barnes en apenas cuatro asaltos. Este González sufrió una metamorfosis negativa, lució lento en ataque, con falta de oxígeno, frágil ante la velocidad de Edwards, y fuera de distancia, desperdiciando muchos golpes, sin poder taparle las salidas al británico, un correcaminos voluntarioso que ejecutó su plan de combate a la perfección.

Eso lo sabe bien Róger González, tío y entrenador de Cristofer. En vez de poner justificaciones, Róger prefiere ser honesto y autocritico. Antes del viaje a Londres, el adiestrador señaló que una de las partes más complicadas de la preparación fue la falta de reconcentración. González se distrajo más de la cuenta, atendiendo compromisos personales y su negocio, el Sportbar Noveno Round.

“No hubo autoridad sobre Cristofer”, reflexionó el tío del campeón, decepcionado por el resultado. “Creo que ganamos por poco, pero sabíamos que en Inglaterra no se triunfaría en una pelea cerrada”, agregó.

¿Qué falló en esta pelea contra Charlie Edwards?

Falló todo, principalmente la preparación de Cristofer, la reconcentración. No hubo autoridad sobre Cristofer, sin preparación no hay plan que salve a un boxeador, ya que el cuerpo no responde bien para ejecutarlo en el ring.

¿Qué impresión les dejó a ustedes el Cristofer del sábado?

Un Cristofer frustrado, con la mente en blanco.

¿Qué les dijo después de la pelea? ¿Hubo alguna aceptación de fallas que cometió?

No ha dicho ni una sola palabra.

¿Qué cambios tienen que haber para recuperar la corona o han meditado subir a 115 libras?

Queremos recuperar la corona, lo que hace falta es más respeto, disciplina y más apoyo, mejor trabajo en equipo. Hice lo que pude en el gimnasio, luché hasta más no poder para que Cristofer tuviera una preparación buena. Esto es un efecto dominó, si cae uno, nos fuimos todos.

¿Cómo valoraron el resultado de la pelea, han visto ganador a Cristofer por poco o ha sido un robo?

Creo que Cristofer ganó por poco margen, pero ya sabíamos que no triunfaríamos por decisión. A él le faltó más ataque y combinaciones.