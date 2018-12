Cristofer González: “Quiero recuperar el título y luego subir a 115 libras”

Regresó a Nicaragua el excampeón del mundo Cristofer González la mañana del lunes. Fue recibido por su mamá, Julia González, sus hermanos, otros familiares y algunos amigos. Tras la derrota contra el británico Charlie Edwards en Londres, Inglaterra, González informó que descansará 15 días para retornar al gimnasio en la segunda semana de enero de 2019.

Tras una pelea rodeada por la polémica, debido a la excesiva puntuación de los jueces en favor de Edwards, Cristofer habló sobre robo, aunque reconoció que se sintió triunfador por un estrecho margen, o en el mejor de los casos un empate también era justo, el cual le hubiese permitido retener el título 112 libras del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) por segunda ocasión.

“Fue una pelea complicada, sabía que Edwards iba a correr, pensé que iba dominando, pero sí tenía claro que por decisión no iba a ganar, era sofocante, esto me queda de experiencia. Me golpeó el fallo de los jueces, parece que las tarjetas ya estaban hechas”, dijo González al colega Carlos Alfaro, de Titanes del Deporte. “Vamos a seguir echándole ganas para recuperar ese título, le dije a mi equipo que nos vamos a levantar”, agregó el excampeón del mundo.

Próximo objetivo

González aseguró que no subirá a la categoría supermosca, mientras no recupere el título que dejó escapar contra Edwards. “Quiero mantenerme en 112, sacarme la espina y luego daré el salto a 115 libras”, afirmó. Sobre la decisión de los jueces, Cristofer comentó que “cuando sonó la campana y terminó la pelea pensé que se me había ido el título, porque sabía que si se extendía hasta el límite no ganaba, era lógico, por algo nos llevaron a pelear a Inglaterra”.

“En la esquina me decían que no me sofocara, que lo conectara, era complicado porque Edwards se movía bastante, a medida que pasaban los rounds me sofocaba. Si me dieran la revancha sería fabuloso. Por ahora voy a descansar dos semanas y luego regreso al gimnasio”, finalizó.