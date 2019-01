Tigres de Chinandega dejan al Bóer frente a un abismo en semifinal de Liga Profesional

Chinandega está a un triunfo de volver a conseguir otra proeza en la Liga Profesional. Lo que parecía utópico se ha transformado en una realidad. Los Tigres derrotaron 8-5 al Bóer la noche del sábado en el Estadio Nacional Dennis Martínez, poniendo la semifinal 2-1, y ubicándose a un triunfo de retar a León en la lucha por el título.

Los felinos definieron el desafío de ayer con un rally de tres carreras en la apertura del décimo inning. El Bóer, un equipo con un punch ofensivo impresionante, no logra resolver sus problemas de pitcheo ni tampoco minimizar esos errores garrafales que cometen sus infielders, tal es el caso del antesalista Juan Silverio, quien cometió dos errores terribles que le regalaron tres carreras a Chinandega, dos en el décimo episodio.

Jorge Bucardo se hundió en el décimo. Permitió que se le congestionaran las bases con el partido 5-5. Tomó turno el receptor Leonardo Ortiz, conectando un elevado de sacrificio al jardín derecho, que empujó a Ismael Munguía en jugada de pisa y corre desde la tercera, moviendo el marcador 6-5. Después vino el batazo de Juan Carlos González, un roletazo que debía resolver sin problemas, sin embargo, la pelota le pasó por debajo de las piernas y entraron dos carreras más, sepultando a la Tribu 8-5.

Bóer toma delantera

El Bóer tomó la delantera 2-0 en el cierre del tercer episodio, aprovechando el descontrol del zurdo Carlos Teller. El apagado Darián González, resucitó con el madero, conectando un doble, avanzó a tercera por un wild pitch de Teller, quien con ese lanzamiento le regaló un boleto a Juan Silverio. Otro wild pitch facilitó la primera anotación India, y un hit empujador de Elmer Reyes, remolcó a Silverio.

No obstante, el júbilo del Bóer duró un suspiro. En la apertura del cuarto, su pistolero Manuel Solimán, quien estuvo hilvanando una excelente actuación ponchado a 7 de los primeros 9 hombres que enfrentó, perdió la brújula. Regaló tres bases por bolas consecutivas, llenando las bases sin out. No aguantó más Julio Sánchez y trajo a Berman Espinoza al relevo.

Un elevado de sacrificio de Juan Carlos González contra Berman al jardín central, trajo a Montiel al plato desde tercera estrechando el marcador 2-1. Un grave error del antesalista Silverio en una jugada de rutina, tirando mal a primera, propició que Leonardo Ortiz anotara la del empate con dos outs.

En el quinto episodio, Chinandega por primera vez tomó ventaja en el juego 3-2. Fue un episodio que desaprovechó porque llenó las bases sin outs y solamente pudo anotar una carrera por infield hit de Rayo por la segunda base. Leonardo Ortiz y Omar Obregón se poncharon, mientras Juan Carlos González con fielder choice por primera base, provocó que forzaran a Heyman en el plato. El episodio le salió barato a Berman y al Bóer.

Empató la Tribu en el cierre del quinto, explotando al zurdo Carlos Teller, quien abrió el episodio regalando dos pasaportes consecutivos. Entró Nelson León, aceptó un infield hit de Elmer Reyes, avanzando Cáseres a tercera. Con Jilton Calderón en el cajón de bateo, Julio Sánchez ejecutó una jugada de doble robo, anotando el empate Cáceres desde la antesala con el 3-3.

Llegó el cierre del sexto episodio y reapareció Darián González. Se encontró a Jordan Pavón y Janior Montes corriendo en segunda y tercera, conectando un imparable empujador que movió la pizarra 5-3 a favor del Bóer.

Pero el relevo del Bóer, un desastre en la serie, otra vez se desplomó. El relevista Francisco Valdivia permitió un jonrón de Rigby con un hombre en las colchonetas, empatándose el desafío 5-5 en la apertura del séptimo.

Eso fue todo para Valdivia, pues salió explotado, dándole su lugar a Randy Podler.

En el décimo, Chinandega anotó tres carreras contra Bucardo y ese fue el fin del Bóer que hoy está obligado a triunfar en Chinandega, en el cuarto desafío, de lo contrario quedarán eliminados en un fracaso imperdonable de un equipo estructurado para al menos alcanzar la final. En la otra acerca, el hermano de Jorge, Wilbert Bucardo, sacó el décimo episodio sin problemas, adjudicándose la victoria.