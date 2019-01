La “pesca” de Mariano

Después de ser testigos de su brillantez a lo largo de 19 temporadas, es natural preguntarnos ¿Cómo fue posible que los Yanquis lograran “pescar” a un aspirante a vivir de la pesca como lo era Mariano Rivera en aquel 1990, para verlo convertirse -usando el uniforme con rayas- en un superestrella de tal magnitud, que hoy se encuentra en las puertas del Salón de la Fama, intentando “pescar” la unanimidad, algo que hasta hoy, ningún pelotero por muy grandioso que haya sido, ha conseguido? “Cuando los Yanquis lo reclutaron, el panameño ni siquiera poseía su propio guante. Pensaba que dejaría la pesca para ser un buen mecánico reparabarcos, no para jugar beisbol”, dice su biógrafo Wayne Coffey, en el libro “El Cerrador”.

A sus casi 20 años, Rivera no sabía nada sobre Babe Ruth y Hank Aaron y jugar con los Yanquis y viajar en avión, no ocupaban lugar en su imaginación. El salvamento de su futuro, no aparece en la cifra récord de 652 que parece inaccesible para cualquier relevista en proyección. Cuando Mariano mira hacia atrás y revisa lo recorrido, aún no lo puede creer. “Es obra del Señor que traza todos los caminos que debemos recorrer”, dice quién además de sacar outs en momentos cumbres con su recta cortada, se ha dedicado a ser un mensajero de Cristo, comprometido naturalmente a ser un ejemplo como persona. Esa combinación le ha facilitado ser tan querido en todos los rincones en que se escucha el ruido del beisbol.

Sorpresas te da la vida

No era fácil acertarle a las iguanas en movimiento en Puerto Caimito, donde pescaba, pero cuando se quedaban quietas en las ramas, Mariano no fallaba. Cuando decidió dejar el futbol en la playa para concentrarse en el beisbol, el intento de ser un short stop se esfumó, transformándose en pícher por casualidad, porque alguien tenía que terminar uno de los juegos de los Vaqueros y él lo hizo bien. Hoy se jacta de haberse “afilado” sin pretender ser un big leaguer, lanzando piedras a un cartón con 3 agujeros. No importaban los castigos de su padre quitándose el cinturón, consecuencia de su mal comportamiento en la escuela y falta de aplicación. Se quedó corto en el estudio, pero más adelante sus compañeros lo mencionaban con orgullo por la fama conseguida, incluyendo una maestra que lo expulsó. Sorpresas te da la vida, diría Rubén Blades.

En su primera prueba en el Estadio “Juan Demóstenes Arosemena” en Panamá, después de viajar en bus y terminar el recorrido caminando con pinta de muchacho vago, pese a que la atención estaba puesta en Luis Parra, el derecho Rivera realizó nueve lanzamientos con su brazo impulsado por el alma. “Está bien. Eso es todo” le dijo Heron, y en vista que con casi 20 años no podía ir a Dominicana y tenían que enviarlo directamente a Tampa, lo hicieron trabajar tres entradas en un entrenamiento contra el equipo nacional panameño, ponchando a cinco y permitiendo un hit. Se decidió incluirlo en el equipo yanqui de la Liga de la Costa del Golfo, encontrándose con Hoyt Wilhelm, el experto en bolas de nudillos, como entrenador de picheo.

Un inicio convincente

“Colocar la bola donde uno quiere. Esa es la esencia del picheo”, le dice Wilhelm sin tener que derrochar sabiduría, con un agregado también sencillo: “estar adelante en el conteo”. A lo largo de 52 entradas, apegado a esas orientaciones mientras evolucionaba en el dominio de su control, Mariano permitió solo 17 imparables, ponchó a 58, cedió siete bases y registró un impresionante 0.17 en efectividad, incluyendo un trabajo de siete entradas sin hit ni carrera contra el equipo de los Piratas en esa Liga, en el primer juego de una doble cartelera, el 31 de agosto de 1990. Lo ofrecido esa temporada con el equipo sucursal de los Yanquis en Tampa, fue su primer paso hacia la grandeza. Cuando su compañero y amigo Tim Cooper le dice ¿Te imaginás estar sacando el último out de una Serie Mundial con los Yanquis? El panameño lo considera una broma estimulante, sin darle pensamiento al ¿por qué no puede llegar a ocurrir eso?...Así fue el inicio de una gran historia.