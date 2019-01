Carlos Téller abrirá el primer juego contra León

Carlos Téller ha sido designado por Lenín Picota para abrir el primer partido de la gran final contra León este viernes. El zurdo, acostumbrado a este tipo de escenarios se ha tomado el asunto con calma, no tiene nervios ni presión, sabe que si él sube al montículo y realiza una actuación colosal, recibirá el respaldo de los chavalos en la parte ofensiva, para tomar la delantera en la serie.

Diversos factores han determinado que Picota se decante por Téller. El número uno es porque el brazo del zurdo es el que estará más descansado, el segundo punto es que Marcos Frías trabajó seis innings el domingo y Raúl Ruiz relevó ese mismo día en Chinandega, y el tercer factor es que los dos cabecillas del picheo felino durante la temporada regular están mejor habituados al clima de lanzar en Chinandega, en otra palabras se sienten más cómodos en casa, conocen bien el montículo.

El 20 de diciembre, Téller, jugando con los Gigantes de Rivas, abrió contra León y salió sin decisión tras lanzar 4.1 innings, en los que permitió seis hits y tres carreras.

¿Cómo explicarías que Chinandega hoy esté en la final cuando todos los pronósticos estaban en contra?

Estando dentro del equipo de Chinandega uno observa la energía de los muchachos, son unos guerreros que salen a divertirse al terreno. Sobre cualquier line-up de nombres disfrutan su trabajo, por eso al equipo le resultan las cosas. Don David Hodgson en el picheo es una persona que sabe mucho, sabe llegarle a los lanzadores, te da confianza y hace que des el extra en el momento que se necesita. Cuando hay química en el club house un equipo puede llegar donde sea.

¿Quién llega mejor a la final, León o los Tigres?

El beisbol es de estadísticas, pero las estadísticas a veces fallan. Pero creo que la motivación que tiene el equipo y el simple hecho de estar jugando todos los días en enero nos favorece un poco, porque los bateadores están en ritmo. León ha estado más de una semana sin ese fogueo intenso que te da un juego de beisbol y eso nos beneficia, pues, no es lo mismo estar practicando en interescuadras que jugar en serio.

Por el momento de los Tigres, creo que tenemos a nuestro favor la energía y adrenalina.

¿Cómo tomaste la responsabilidad de ser el primer abridor contra León?

Afronto esta oportunidad como un profesional. La idea de lanzar el primer juego es que pueda participar en el relevo o abrir en un quinto desafío. Le decía a Lenín Picota que no podía quitarle méritos a Marcos Frías y Raúl Ruiz, que han sido sus dos caballos en la temporada. Yo he hablado con ellos dos y nos llevamos muy bien, ellos dominan la loma de Chinandega, un lugar en el que no es fácil lanzar, sobre todo por el clima, la humedad y el montículo, que también es un factor.

¿Te atreverías a dar un pronóstico para la final?

Pienso que será una serie reñida. Ojalá nos vayamos a siete juegos para que el fanático disfrute de nuestro beisbol.