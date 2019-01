Jonathan Loáisiga sabe bien lo que le espera para la temporada venidera de Grandes Ligas: “Desde el Spring Training, tengo que llegar a competir”, afirma el joven lanzador pinolero que luchará por abrirse espacio en los Yanquis de Nueva York.

Loáisiga luce sereno, motivado y con un alto nivel de confianza mientras acondiciona su cuerpo en Nicaragua para la temporada de Grandes Ligas del 2019. En su físico ya son notables los frutos del arduo entrenamiento. El lanzador derecho ha encontrado en Juan Carlos Ramírez, un compañero ideal para su preparación, la que realiza bajo la tutela del entrenador Rafael Mendoza, en el campo de la Universidad Católica (Unica), donde asiste de forma religiosa casi todas las mañanas.

“Me siento bien, desde ya me estoy preparando para la temporada que viene que será bastante dura. Desde el Spring Training tengo que llegar a competir, porque sé que en el equipo hay mucho talento”, detalló Loáisiga.

“Estoy enfocado en llegar cien por ciento saludable al Spring Training, para dar lo mejor de mí. No estoy enfocado en los planes que el equipo tiene conmigo, sino en lo que yo voy a poder demostrar”, agregó.

No hay un norte definido sobre los planes de los Yanquis con Jonathan Loáisiga, sobre ese punto el lanzador pinolero sabe que su trabajo en el Spring Training podría definir el rol que ocupe en el equipo la temporada venidera o si empezará la campaña en Ligas Menores.

“La competencia en Grandes Ligas siempre es bien dura, todos quieren llegar a pelear un puesto, yo voy con esa misma mentalidad y por eso me estoy preparando fuerte, para dar lo mejor y sentirme satisfecho de que di el cien por ciento”, afirma el joven tirador.

Su primera experiencia

En 2018, Loáisiga se convirtió en el primer pelotero nacional en vestir la camisa de un equipo de tanta tradición y renombre en las Grandes Ligas como los Yanquis, con los que registró balance de 2-0 en ganados y perdidos, con efectividad de 5.11 en cuatro aperturas, con cinco apariciones como relevista. En 24.1 entradas lanzadas logró 33 ponches.

“Los números que logré me dan un poco de confianza, pero no estoy dependiendo de eso. Sé que todos en el equipo están trabajando duro para estar en las Grandes Ligas al igual que yo. No importa en qué rol me dejen en el equipo, si como abridor o relevista, cualquiera de los dos puestos lo recibiré como una bendición de Dios”, comenta Loáisiga. Sobre sus opciones de quedarse con el equipo de los Yanquis desde el inicio de la temporada explicó que “siempre hay posibilidades, principalmente si uno hace un buen trabajo y está saludable”.

Loáisiga hizo su debut en Grandes Ligas el 15 de junio con una apertura de cinco entradas de tres hits y sin carreras ante los Rays de Tampa Bay. Ese mismo mes realizó dos aperturas más y la última de sus cuatro salidas tuvo lugar en julio antes de verse afectado por una inflamación en su hombro derecho que lo mantuvo fuera de actividad hasta septiembre, cuando retomó su camino pero nada más como relevista.

“Cuando debuté con los Yanquis, yo sentí más ansiedad que presión, pero eso va quedando atrás conforme una va avanzando. La verdad que jugar en un equipo como los Yanquis no me afectó. Siento que una de las cosas que me hizo falta la temporada pasada fue terminar a los bateadores, los metía rápido en dos strike y luego los llevaba a tres y dos y les terminaba dando base por bolas, eso tengo que mejorarlo”, reconoce Loáisiga.