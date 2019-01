Jonathan Loáisiga cree que debe mejorar sus lanzamientos rompientes para establecerse en Grandes Ligas

El derecho Jonathan Loáisiga, pistolero de los Yanquis de Nueva York, ya está en Miami, Florida, donde será parte del Programa de Desarrollo Profesional para Novatos, un proyecto en el que trabajan en conjunto el Sindicato de Jugadores de Grandes Ligas y la MLB. Loáisiga concedió una entrevista a MLB Network en la que habló sobre su debut con los Mulos de Manhattan en el 2018 y sobre lo que debe mejorar este año para permanecer en el máximo nivel del beisbol.

“Fue una bendición de Dios debutar en Grandes Ligas, fue algo bonito y valioso”, dijo Loáisiga, hijo del pelotero nacional Stanley Loáisiga. En julio después de haber debutado con los Yanquis, Loáisiga sufrió una inflamación en su hombro derecho, siendo enviado a la lista de lesionado durante 7 días y posteriormente fue chequeado por el médico Christopher Ahmad.

“Tuve una pequeña lesión después de que me bajaron a Ligas Menores. Gracias a Dios me recuperé bien, pude terminar en Grandes Ligas, he fortalecido el hombro y me siento fuerte. Me he preparado físicamente y mentalmente en Nicaragua, quiero llegar en buenas condiciones al Spring Training y ver qué pasa”, aseguró el lanzador.

Según Loáisiga, un punto que debe mejorar de su mecánica de lanzar es “terminar a los bateadores con mis pitcheos rompientes, en ese aspecto estoy trabajando para finiquitar a los bateadores en Grandes Ligas”.

Gran debut

Jonathan Loáisiga hizo historia el 15 de junio del 2018, al convertirse en el primer nicaragüense en debutar con los Yanquis de Nueva York. Ese día, el pistolero se adjudicó el triunfo al tirar 5 innings sin carreras contra los Rays de Tampa Bay.

Loáisiga terminó la temporada con un balance de dos victorias sin derrotas y una efectividad de 5.11 en nueve juegos, cuatro participando como abridor. En total, lanzó 24.2 entradas, ponchando a 33 bateadores y regalando 13 base por bolas. Actualmente es considerado el prospecto número uno de los Yanquis de Nueva York, tiene una invitación para estar en el Spring Training y grandes posibilidades de comenzar la temporada con el equipo como relevista o abridor ocasional.

El lanzador de los Yanquis estuvo muy cerca de ser el Atleta del Año en Nicaragua según la Asociación de Cronistas Deportivos de Nicaragua (ACDN), sin embargo pesó más la conquista de Cristofer González, quien se hizo campeón mundial noqueando a Daigo Higa en abril, después defendió con éxito ante Paddy Barnes y el 22 de diciembre terminó perdiendo el título ante el británico Charlie Edwards.