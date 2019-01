Carlos Teller: La concentración fue la clave del triunfo

Brilló Carlos Teller y lució colosal desde el montículo, dándole el primer triunfo a los Tigres de Chinandega sobre León en el génesis de la final de la Liga Profesional con una brillante actuación de 6.1 entradas sin permitir carreras, anulando a la ofensiva metropolitana que la noche de este viernes se vio disminuida ante el agigantado zurdo de los Gigantes de Rivas, que ahora funciona como refuerzo del conjunto chinandegano.

“La concentración fue clave, sabía que si llegaba concentrado iba a darle una gran actuación al mánager Lenin Picota. Fue difícil lidiar con la loma después del quinto inning, me afectó, pero consciente de que eso es parte del juego, hice los ajustes y no tuve mayores problemas. La recta y el cambio fueron fundamentales, jugué con la velocidad de los lanzamientos y dominé a León”, dijo Teller en declaraciones a la página oficial de los Tigres en Facebook.

El pistolero zurdo destacó la importancia de pegar primero en la Serie Final y sobre todo por haberlo hecho en la casa del rival, pues el estadio Héroes y Mártires de Septiembre de la ciudad metropolitana es un escenario muy difícil de conquistar.

VICTORIA IMPORTANTE

“Una victoria como esta nos sube la moral, principalmente por lo importante que es ganar en el primer juego y de visita. Seguramente ellos van a tratar de mejorar en Chinandega y nosotros tenemos que mantenernos con calma”, expresó el tirador.

Sobre su salida del montículo, Téller contó que “cuando llegó Picota en el séptimo inning al montículo, le dije que la única forma que me podía sacar era si me iba a ocupar con tres días de descanso para abrir y me dijo que sí. Me dijo que hice un buen trabajo, lo bueno es que todos colaboramos y obtuvimos la victoria”.

El zurdo podría aparecer en el cuarto juego de la final.

JUEGO A JUEGO

También habló el coach de los Tigres, Stanley Loáisiga, quien dijo que “gracias a Dios pegamos primero. Ahora vamos a casa a rectificar los errores que cometimos para jugar sin confiarnos. Hay que ir juego a juego para ser campeones, pensando siempre que la fanaticada chinandegana se lo merece. Trataremos de ganar en Chinandega, tenemos que tener calma. Hoy tuvimos enfrente al Triple Corona y MVP Daniel Mateo y los chavalos no se amilanaron”.

Este sábado se celebrará el segundo juego de la final en Chinandega a partir de las 4:00 p.m.