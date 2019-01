Costeño Jasson Ingram, al futbol costarricense

La mañana de este lunes, 14 de enero, la Asociación Deportiva Santos de Guápiles, del futbol de la Primera División en Costa Rica, dio a conocer la llegada a sus filas del jugador blufileño Jasson Ingram Oporta, quien desde hace tres años está en la categoría mayor de Nicaragua y proviene del Real Estelí.

Según el comunicado emitido por Santos, Ingram Oporta llega en calidad de préstamo por dos años, con opción a extender el contrato que lo convierte en el primer legionario de la Costa Caribe nicaragüense.

De beisbolista a futbolista

Como buen costeño, Ingram Oporta inició su carrera deportiva en el beisbol y luego de jugar con buen suceso como primera base y tercer bate, a los 8 años decidió probar suerte en el futbol, donde las cosas le fueron difíciles, sin embargo, a base de empeño fue adquiriendo habilidades en el terreno, al punto que pasó de jugar “perreras” a integrarse a las ligas infantiles con el equipo Bravitos de Santa Rosa.

Estuvo en tercera y segunda división con la Costa Caribe, después llegó a la Juvenil Especial del Real Estelí, donde permaneció durante 4 años. Juventus FC fue su primer equipo en Primera División y en el torneo anterior vistió la casaca rojiblanca del Real Estelí, equipo al que siempre le ha pertenecido.

Orgulloso y comprometido

“Mi llegada a Santos se da por las buenas gestiones de mi representante, con él estuve hablando sobre los planes que tenía a corto y largo plazo, afortunadamente se dio esta oportunidad”, manifestó a El Nuevo Diario.

“Me siento orgulloso de ser el primer jugador de la Costa Caribe en firmar con un equipo extranjero. No está demás decir que es difícil salir de Bluefields para jugar futbol y que lo es más llegar hasta estas instancias del futbol costarricense. Sin embargo, admito que aunque es una gran alegría, no me conformo y aspiro a llegar más allá de Costa Rica. Estoy agradecido con Dios, con mi familia y con las personas que me han apoyado. Espero que se sigan abriendo puertas para el futbol en Bluefields”, enfatizó.

El defensa lateral izquierdo cuenta con una zurda privilegiada, ha sido convocado a selecciones Sub-17 y Sub-19, y en esta nueva experiencia asegura que dará lo mejor de sí con Santos de Guápiles.