“Chocorroncito” se instala en Las Vegas

Carlos “Chocorroncito” Buitrago (30-4-1, 17 nocauts) ya está en Las Vegas, Estados Unidos. Pelea ante Genisis Libranza (17-1, 10 nocauts) en el MGM Grand en una de los combates de respaldo previo al duelo estelar entre Manny Pacquiao y Adrien Broner por la faja welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), en poder de la leyenda filipina.

Buitrago empacó maletas y tomó el vuelo a las 8:00 a.m., este martes, abrigado por el abrazo de su familia que le despidió en el Aeropuerto Internacional Augusto C. Sandino. Al “Chocorroncito” le acompaña su padre y entrenador, Mauricio “El Halcón” Buitrago. No fue al viaje el adiestrador venezolano Luis Escorche, quien estuvo trabajado con el púgil durante este mes de cara a este combate.

Es normal, lógico y racional que no exista ni una pizca de confianza en Buitrago sobre sus posibilidades de triunfar ante Libranza. Sus cuatro derrotas y un empate en peleas de título mundial, han cosechado que el aficionado local al boxeo le haya perdido la fe un peleador de quien se esperaba tuviera un brillo similar al de Román “Chocolatito” González, al menos eso pensaba el legendario Alexis Argüello.

Ganar o hundirse

Pero el destino le ha puesto una gran oportunidad a Buitrago para darle oxígeno a su carrera. Si bien es cierto no hay título en juego y es una pelea pactada en el casillero de las 112 libras con una de tolerancia, triunfar en un escenario de este calibre con una exhibición portentosa podría poner al “Chocorroncito” en el radar de otro combate más de campeonato mundial, tomando en cuenta que tiene un apoderado como Ricardo Rizzo, un pulpo de las conexiones en Estados Unidos.

Pero todo dependerá de Buitrago. Tomó esta pelea con poco tiempo para prepararse, pero eso no excusa, el filipino no es una lumbrera boxística y en un combate corto de ocho rounds, “Chocorroncito” debe tener el oxígeno suficiente para al menos competir durante los primeros cinco asaltos y después dosificarse si el combate se alarga.

No hay opción para Buitrago, es ganar sí o sí, o entrar en el fango de los boxeadores escaleras definitivamente. Si sucumbe otra vez sería su tercera derrota consecutiva y las peleas grandes le estarían diciendo adiós.