Luis Mateo: “Tenía que darle este triunfo a los fanáticos”

Cayó el out 27 y el júbilo se desbordó en el estadio Héroes y Mártires. Fuegos artificiales alumbraron el cielo en León, en celebración del tercer título de los melenudos en la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN). Los metropolitanos celebraron en casa, donde acabaron con la magia de los Tigres de Chinandega, un equipo pequeño que derribó a dos Goliat, Bóer y Rivas, pero no pudo con un tercero.

Luis Mateo, el MVP de la temporada regular y ganador de la Triple Corona, y quien se adjudicó el triunfo de la coronación con una tremenda labor de 9 innings de dos carreras, comentó que “me mantuve lanzando bajito, me preparé mentalmente para este juego. Me siento orgulloso, tenía que darle esta victoria a los fanáticos de León, pues ellos siempre confiaron en mí y contaban conmigo para conseguir este triunfo, que ahora me permite irme contento y con la cabeza en alto, creyendo que hice un trabajo le permita a la gente valorarme como un importado que valió la pena y dio la talla”.

Allen, el más valioso

También habló Luis Allen, el receptor que llegó a León como refuerzo proveniente de los Gigantes de Rivas y que se convirtió en el Jugador Más Valioso de la final, con un promedio de .571, ocho imparables, incluyendo un jonrón y tres carreras impulsadas. “Ha sido un buen campeonato, gracias a Dios logramos la meta. Chinandega tiene un gran plantel, pero a nosotros el juego nos salió mejor. Tuve una buena comunicación con los lanzadores y ellos hicieron un excelente trabajo”, dijo el cácher de origen venezolano.

Otro que celebró eufórico fue el mánager Sandor Guido. El grandioso ex primera base metropolitano se dirigió al público leonés gritando, saltando y agradeciéndoles el apoyo que recibió el equipo durante la temporada regular.

“Los muchachos hicieron el trabajo, esto es algo grandioso, no lo esperaba, pero aquí estamos, somos campeones. El juego en conjunto, la junta directiva, la armonía, eso nos sacó adelante. Como jugador y como mánager igual se disfruta, ahorita el corazón se me sale, es algo indescriptible ser campeón. Dios nos dio la fortaleza y sabiduría para salir adelante”, indicó Sandor.

En tanto, el venezolano Wuillians Vásquez, otro refuerzo que llegó a León desde Rivas y que anoche ganó su cuarto campeonato de Liga Profesional, señaló que “Chinandega se ha caracterizado por ser aguerrido, tratamos de hacer las cosas bien y aunque no ganamos el primer día, seguimos adelante hasta cumplir el objetivo. El equipo estaba inspirado, este es mi cuarto título, solo me faltaba ganar con León”.