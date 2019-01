Estoy entre los que piensan que tanto Barry Bonds como Roger Clemens, no necesitaban de aditivos para entrar al Salón de la Fama. Sin embargo, no puedo negar que son “pecadores” en busca de agrandar su rendimiento, lo cual, los afectó severamente en las consideraciones, no solo por parte de los exigentes puristas, que con el paso del tiempo, están quedando en minoría frente a las nuevas generaciones de votantes. Hace unos días, un panel de seis escritores del portal de Ligas Mayores, hizo público que todos ellos encabezaron sus boletas del 2019 para el Salón, con Bonds y Clemens como números 1 y 2. Esto puede ser una seria advertencia sobre el salto que el artillero de los 762 jonrones con siete trofeos como Más Valioso en la Liga Nacional, y el lanzador de meteoros que ponchó a 4,672 haciéndose merecedor a siete premios Cy Young, pueden dar en este su séptimo intento, con tres pendientes. En las votaciones del 2017, en busca del 75% requerido, Clemens registró 54.1 y Bonds 53.8, en tanto en el 2018, Clemens avanzó al 57.3 y Bonds al 56.4, todavía a una buena distancia del reconocimiento necesario. Es decir, existe la impresión que el muro de contención puede ser derribado, aunque quizá no en este 2019.

Una pareja de fenómenos

¿Qué tanto podrán avanzar? Esa es la intriga número 2 en las votaciones después de la búsqueda de la unanimidad por parte del panameño Mariano Rivera. A los 28 años en 1993, llegando a San Francisco después de usar el uniforme de los Piratas, Bonds había conseguido tres Más Valioso y un segundo lugar que pudo ser algo mejor. Sus 46 jonrones, 123 empujadas y 336 de average esa temporada, lo mostraban como un aspirante a la Triple Corona, distinción que el 8 veces guante de oro como jardinero, no pudo conseguir. Los otros cuatro títulos Más Valioso fueron agregados consecutivamente en el 2001, año de los 73 cuadrangulares, 2002, 2003 y 2004, ya como “sospechoso” de los aditivos, envuelto en serias controversias. Bonds cerró su carrera a los 42 años, ya bajo control y sufriendo deterioro, disparando 28 jonrones en 126 juegos…Clemens por su parte, a los 28 años en 1991, era dueño de tres Cy Young, ponchando a 291 durante la campaña de 1988, cifra solo superada en 1997 con uno más 292. Sus primeros tres Cy Young fueron obtenidos en 1986, 1987 y 1991, todos con los Medias Rojas, estirándose a siete con los conseguidos en 1997 y 1998 al servicio de Toronto, 2001 lanzando para los Yanquis, y 2004 desde la colina de los Astros de Houston.

Puede que Bonds y Clemens, igual que Pete Rose, fenomenales vistos desde cualquier butaca con o sin prejuicios, no entren nunca a Cooperstown, pero con sus cifras resplandeciendo, legitimadas, la única forma de disminuirlos o borrarlos, sería con la aparición de “Monstruos” que los superen. Sin eso, no veo como puedan matar la fama que ellos consiguieron, así los mantengan afuera del Salón etiquetados como contaminados. Por ahora, están ejerciendo una gran presión aproximándose ruidosamente a las puertas del salón.