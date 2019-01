“Chocorroncito” no da el peso y pierde la oportunidad de pelear en la misma cartelera de Manny Pacquiao

Carlos “Chocorroncito” Buitrago le dio un golpe letal a su carrera este viernes al no dar el peso para su combate contra el filipino Genisis Libranza, ante quien iba a pelear en la cartelera que se realizará este sábado en el MGM Grand de Las Vegas y que será protagonizada por el legendario Manny Pacquiao y el estadounidense Adrien Broner.

El boxeador nicaragüense marcó 121 libras, nueve por encima de la categoría mosca, en la cual estaba pactada su pelea contra Libranza, quien por su lado tampoco dio el peso, aunque a diferencia de Buitrago solo se excedió dos libras y media.

Acosta liquida al “Chocorroncito”

Dado que ninguno de los boxeadores marcó el peso exacto y que ambos pasaron el límite de una libra de tolerancia, el combate fue cancelado.

ERA DE ESPERARSE

Para explicar cómo es que Carlos Buitrago exageró en la cantidad de libras por encima de la categoría acordada para el combate, solo hay dos formas.

La primera es que estando en Estados Unidos no haya hecho nada para bajar de las más de 120 libras en las que salió del país hace casi una semana, o que haya cometido un descuido que lo mantuvo pesado.

En fotos: Las impactantes imágenes de la golpiza que dieron al Chocorroncito

La segunda es que de Nicaragua haya salida pesando entre 130 y 135 libras, lo cual era un verdadero acto de irresponsabilidad de cara a un combate en el que pudo tener la oportunidad de enrumbar su carrera hacia un destino diferente.

Pero todo este acto cargado de vergüenza era de esperarse, sobre todo porque el “Chocorroncito” entrenó menos de un mes para esta pelea, lo que vuelve a dejar en evidencia su falta de compromiso, un mal que le ha acompañado casi desde siempre.

La bipolaridad del Chocorroncito Buitrago

Seguro intentará justificar su nuevo episodio de irresponsabilidad señalando que le anunciaron la pelea contra tiempo, lo cual no es una justificación. Primero porque tratándose él de un boxeador con tantas oportunidades perdidas, pero en busca de un nuevo chance, debió permanecer en el gimnasio en busca de estar en plenitud de condiciones para cuando se le abriera alguna puerta, pero no lo hizo. Y segundo, porque si era consciente de no estar listo para tal compromiso, mejor hubiera dicho que no y así evitarse esta escena vergonzosa.

OTRA OPORTUNIDAD DESPERDICIADA

Al boxeo que ha sido un deporte demasiado generoso con él, Buitrago volvió a quedarle mal. Sin merecerlo recibió la oportunidad de pelear en una cartelera tan importante, y como ha sido su costumbre en las grandes citas, falló de nueva cuenta. Esta vez de manera más penosa, pues tras perder cinco oportunidades de título mundial, dos de ellas cayendo por nocaut, solo le faltaba no dar el peso y pues se dio el irresponsable gusto.

Ahora, su carrera está contra las cuerdas. Ya puede olvidarse de un sexto chance titular y hasta de cualquier combate importante. Él mismo, con su falta de compromiso, dinamitó