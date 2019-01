Javier Robles se declara listo para fajarse con la selección de Nicaragua en Brasil

A simple vista una pequeña cicatriz en la parte izquierda de su barbilla, parece ser la secuela más notoria del pelotazo que recibió en el rosto Javier Robles, aunque en la parte sicológica el pelotero capitalino miembro de la Selección Nacional de Beisbol, prefiere esperar a ver cómo reaccionará cuando por fin vuelva a enfrentar rectas de velocidad.

Robles recibió un pelotazo en la cara, tras un envío descontrolado del lanzador Nelson León, durante la serie semifinal de la Liga de Beisbol Profesional Nacional (LBPN), entre Bóer y Tigres de Chinandega. El impacto requirió de varias puntadas, lo que privó al artillero de los Indios de seguir luchando con su equipo.

Más que pensar en el futuro de su carrera, Robles afirma que lo primero que vino a su mente al tomar conciencia de lo que había sucedido fue el temor de “perder el viaje a Brasil con la Selección”.

“Cuando sentí el golpe, me fui al suelo, intenté recordar qué era lo que me había pasado, me di cuenta de que no había perdido la conciencia y que tampoco tenía una lesión de mayor consideración. No sentía dolor en el momento del impacto, hasta que llegué al hospital me comenzó a dolor bastante”, agregó.

Como un roble

La juventud de Robles y los cuidados de su esposa, ayudaron a la pronta recuperación del pelotero capitalino, quien se encuentra motivado entrenando con la Preselección Nacional de Beisbol que viajará a Brasil, para participar en el Torneo Clasificatorio para los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Nunca temí por mi carrera, cuando llegué al hospital, los doctores me dijeron que era feo lo que tenía en el labio, que por dentro tenía varias heridas. Podía mover la quijada, así que me di cuenta que no había fractura y que no era tan grave. En un primer momento cuando recibí el pelotazo, solo me puse a pensar ‘Dios quiera que no me pierda al viaje a Brasil con la Selección’, perder ese viaje fue lo único que me dio miedo”, afirma Robles.

“Desde el accidente no me ha tocado volver a ver picheo duro, creo que cuando vuelva a enfrentarme a lanzadores, voy a tener un poco de temor las primeros turnos, voy a buscar cómo ponerle un protector de mejilla a mi casco, para así sentirme más seguro a la hora de batear”, aseguró Robles, quien será uno de los jardineros del equipo nacional para el Torneo en Brasil.