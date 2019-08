¡Así fue la pelea!

No hay justificación para el juez que vio ganar a Singwancha. No puede existir ángulo ni aparato de televisión que provoque tanta desviación en la apreciación. Ganó Alfaro, colocando más presión, exhibiendo más poder, tumbando dos veces a Singwancha, llevándolo a la orilla del nocaut, aprovechando el quite de dos puntos contra uno propio.



Ninguno salió a tomar riesgos. Se refugiaron en la cautela, observándose, estirando los músculos. Un asalto 10-10. Con la caída de Singwancha en el segundo, consecuencia de una derecha corta, estableciendo una diferencia de 10-8, pese al rápido restablecimiento del tailandés.



Alfaro consiguió dos buenos golpes pero arremetió sin efectividad y fue atacado con tres buenas combinaciones. Mejorando, Singwancha tomó ese tercer round 10-9, en nuestra tarjeta.



El regreso a la confusión impidió claridad para algún lado en el cuarto round, obviado un esfuerzo de Singwancha por continuar punteando. Otro asalto en blanco y negro, 10-10. En el quinto, la derecha de Singwanch estuvo más activa y se movió por los laterales, pero Alfaro pudo ir al frente y acertar un par de golpes de poder manteniéndose a la ofensiva. 10-9 para el nica.



Una izquierda de Alfaro provoca daño y Singwancha responde mientras recibe en el sexto. El nica no se asienta y Singwancha no encuentra la forma de funcionar en corto por temor a quedarse. Round difícil, 10-9 para Alfaro, con el tailandés apuntánse el séptimo, logrando colocar golpes con mayor rapidez y seguridad, y saliendo de problemas cuando Alfaro intentó fabricarlos.



En el octavo, Singwancha entró por tres minutos al infierno, siendo derribado estrepitosamente. Alfaro por 10-8, con el noveno empatado 9-9, al ser sancionado el tailandés mientras se recuperaba con incursiones atrevidas que le permitieron un par de combinaciones y una derecha al cuerpo.



Singwancha pierde el décimo afectado por otro punto menos y Alfaro es “mordido” por una sanción igual en el once, que lo dejamos 9-9, sólo para cerrar con más energía y autoridad apuntándose el último round.



Finalmente 116-110. Nada que discutir.