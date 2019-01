Durante casi toda su carrera en las Grandes Ligas, Erasmo Ramírez ha tenido que navegar contra la corriente, superando los pronósticos en su contra para abrirse espacio incluso en lugares donde no parecía calzar. Este 2019 trae retos a los que ya ha tenido que enfrentar en otras ocasiones el lanzador derecho originario de Rivas, quien buscará ganarse un puesto en el staff de lanzadores de los Medias Rojas de Boston.

Ningún nica seguro

Tras ser dejado en libertad por los Marineros de Seattle, Erasmo logró un acuerdo de Ligas Menores con invitación al Spring Training con los Medias Rojas. La unión con su nueva organización solo le garantiza al pinolero que debe luchar más que los demás lanzadores, para poder optar a un cupo en el equipo grande.

“Todo va a depender de la preparación y de demostrar en el Spring Training que voy decidido a luchar por un puesto, además de confirmar que estoy sano, que puedo lanzar strike y sacar out, pero sobre todo que puedo ayudar al equipo. Al final Boston es el que tomará la decisión”, señaló Erasmo.

Agradecido y emocionado

“Estoy agradecido por el hecho de que un equipo como Boston me haya dado la oportunidad, prinicpalmente, porque ellos vienen de ganar una Serie Mundial y están buscando elementos que les den más opciones para este año poder defender su título”, agregó.

Con 7 años de experiencia en Grandes Ligas, Erasmo ha vestido en dos ocasiones la camisa de los Marineros, además formó parte de los Rays de Tampa Bay, escuadras en las que no pudo establecerse pese a demostrar el temple suficiente para desempeñar el doble rol de abridor y relevista.

“Me siento muy emocionado por esta oportunidad, porque Boston es uno de esos equipos que yo he visto desde que estaba pequeño. Desde que comencé a enamorarme del beisbol, es uno de los clubes que yo siempre seguí. Aunque al final eran dos opciones: Yanquis o Boston. Pero yo siempre fui aficionado de los Medias Rojas, y tener la oportunidad de jugar con ellos me da un extra de energía”, apuntó Erasmo.

Su carta de presentación

Una temporada del 2018 intermitente, en la que se vio afectado por las lesiones, sacaron a Erasmo del radar de posibilidades de seguir unido a los Marineros de Seattle. Su registro de dos victorias con cuatro derrotas y 6.50 de efectividad tampoco ayudó mucho en sus pretensiones.

Así que la primera carta de presentación que deberá mostrar Erasmo, una vez que se presente al campo de entrenamiento de los Medias Rojas, es que su brazo está listo para asumir cualquier reto.

“Mientras saqués out, tenés la posibilidad de quedarte en cualquier equipo, por eso creo que con favor de Dios tengo opciones de quedarme con los Medias Rojas, pero eso es algo que yo no controlo, lo que sí controlo son las condiciones con las puedo presentarme al Spring Trining. No importa si me dejan como abridor o relevista, mi objetivo es poder ayudar al equipo”, aseguró el rivense.

“Es parte de la vida de cualquier pelotero tocar la agencia libre en cualquier momento de su carrera. En la temporada del 2018 ya me venía la idea de que iba a tener que ir a la agencia libre, porque estuve lesionado y porque mis números no fueron tan consistentes cuando estuve sano. Mi agente me dijo que me enfocara en demostrar que estoy saludable y que no me duele nada, si me duele algo ahorita es por el ejercicio (ríe)”, afirmó un optimista Erasmo Ramírez.