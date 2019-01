Sandy: “Apostamos a que este año el picheo no será un dolor de cabeza”

Al tratarse los Indios del Bóer de un equipo de tradición ganadora y en el que cada fracaso es visto como la mayor de las debacles, es obvio entonces que no debe ser una tarea fácil asumir la responsabilidad de dirigirlo para la nueva temporada, sobre todo si se toma en cuenta que está urgido de un campeonato en el Germán Pomares Ordóñez, torneo en el que no se corona desde la campaña del 2014. Sin embargo, Sandy Moreno, quien ya ha sido mánager y acumula varios años como coach, decidió asumir el reto de volver a la cima al conjunto más popular del país, una misión que él mismo sabe será muy complicada, pero confía en que tendrá bajo su mando a un equipo que este año, además de su ofensiva, demostrará tener un gran picheo.

“Dirigir al Bóer es un reto, principalmente porque la gente no solo espera que este equipo llegue a la final, sino que gane el título. Por eso es una gran responsabilidad y cuando me la propusieron decidí aceptarla porque me gustan los desafíos. Soy de las personas que piensan que siempre es necesario enfrentar nuevos retos, y entre más complicados sean como este, es mejor, pues existe la esperanza de que mayor será la recompensa”, dice Moreno, quien en su carrera como jugador logró convertirse en el máximo robador de bases de la historia del beisbol nacional, al estafarse 454 colchonetas.

Objetivos definidos

Sandy asegura que “su mayor objetivo para esta nueva campaña del Pomares es responder con buenas notas a las expectativas que sobre mí ha puesto la directiva del equipo, procurando aprovechar al máximo esta oportunidad”. Asimismo, el otrora jugador de los Dantos y de los Indios del Bóer señala que su filosofía es “ganar, ganar y ganar”, una mentalidad que buscará “implantar en cada jugador que vaya a formar parte de los Indios del Bóer para este 2019”.

Moreno, quien bateó para 305 puntos en 20 temporadas en el beisbol nacional, intentará dar salto a la cima que no le fue posible a su antecesor, Ronald Tiffer, de quien tiene una valoración positiva y a cuyo proyecto procurará darle seguimiento. “Tiffer hizo un buen trabajo, principalmente porque no es fácil llevar al Bóer a dos finales en tres años. Los números hablan muy bien de su desempeño, lastimosamente no pudo concretarse la coronación. Mi labor a partir de ahora será darle seguimiento a ese proyecto que él sostuvo por tres temporadas, y buscar las estrategias que me permitan ayudarles a los peloteros a construir victorias, para de juego en juego avanzar hacia el título”.

Un equipo sólido

A Sandy Moreno le gustan los equipos agresivos, que saben manejar los fundamentos del beisbol y que lucen cohesionados en todas sus áreas. De tal manera que ese es el perfil que buscará imprimirle al Bóer modelo 2019, un conjunto que él considera no solo será fuerte a la ofensiva, sino también en picheo.

“Es una gran realidad que en los últimos año el picheo no ha sido una fortaleza del Bóer, sin embargo, creo que este año la historia puede ser distinta, pues confiamos en que los lanzadores jóvenes, que se instruyeron al mando de Tiffer, podrán mostrar una evolución y con la experiencia acumulada se convertirán en piezas claves del equipo. Estamos apostando a que este año el picheo no será un dolor de cabeza para el Bóer, así como estamos seguros de que la ofensiva mantendrá su nivel explosivo de los años anteriores”, proyecta el timonel.

Moreno visualiza la nueva edición del Germán Pomares como un campeonato bastante parejo, pues cree que la distancia entre muchos equipos ahora es más corta. “Es cierto que hay novenas que parten como favoritas, tal es el caso de los Dantos, León, el Bóer, Matagalpa y la Costa Caribe, pero hay otros que suelen tener un crecimiento inesperado, por eso considero que puede ser una temporada competitiva”, puntualiza el nuevo timonel de la tribu capitalina.