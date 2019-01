Nelson León: “Más que un reto, jugar con la selección será una experiencia aleccionadora”

Nacido en León hace 23 años y firmado por los Mets de Nueva York un 22 de febrero del 2014, Nelson León se alista para su primera participación con una selección nacional. Considerado un prospecto en plena evolución y caracterizado como un pícher de tremenda velocidad, el joven pistolero no se achica ante el reto de ponerse el uniforme de Nicaragua y en cambio asegura que está listo para demostrar que valió la pena convocarlo.

Nelson, quien a mediados del 2018 dio el salto a los Estados Unidos luego de haber jugado 3 años en la Liga de Verano de República Dominicana, forma parte de los 11 lanzadores que aparecen en la lista de 24 jugadores que integran el combinado nacional que el próximo viernes viajará a Brasil, donde se realizará el Torneo Clasificatorio a los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

“Estoy muy contento de ser parte de la selección, aunque lo que más siento es agradecimiento por la oportunidad que me están brindando de representar a mi país. Creo que más que un reto, será una experiencia aleccionadora”, dijo León, quien suma 10 victorias con seis derrotas y una efectividad de 3.23 en cuatro temporadas en Ligas Menores.

En plenitud de condiciones

León aseguró que está “en las mejores condiciones posibles para hacer un trabajo que ayude a lograr el principal objetivo del equipo, que es la clasificación”, siempre buscando dejar evidencias claras de que “valió la pena el hecho de haberme convocado”.

Consultado sobre cómo valora la oposición que la selección nacional tendrá en Brasil, donde los rivales serán el equipo anfitrión más los representantes de México y República Dominicana, el prospecto de los Mets respondió que “es cierto que vamos a enfrentarnos a muy buenas selecciones, pero nosotros llevamos un sólido conjunto y considero que podemos concretar el pase a los Juegos Panamericanos”.

Ha evolucionado

Luego de 4 años en el beisbol organizado, Nelson León considera que ha logrado mejorías en su mecánica de picheo, lo que le ha permitido mantenerse dentro de los Mets. De sus 3 años en República Dominicana, el 2017 fue el mejor, pues en 14 juegos, 12 de los cuales como abridor, forjó un récord de ocho triunfos con tres reveses y un promedio de carreras limpias permitidas de 2.06.

Tales cifras le valieron su pase a la Liga de Novatos de Los Apalaches, en la que el año pasado tuvo foja de 2-2 con 7.01 de efectividad. Este año ha sido invitado al Spring Training y espera forjar resultados positivos.

“En los últimos años, principalmente desde que firmé, he mejorado mucho en mi mecánica. Debo reconocer que los 2 años que he jugado en la Liga Profesional de Nicaragua también me han ayudado mucho, porque esta es una Liga fuerte”, dijo el novel pistolero, antes de puntualizar que el “incremento en la velocidad de sus envíos (tira entre 93 y 95 millas por hora) y el perfeccionamiento de sus lanzamientos rompientes” lo han convertido en un mejor lanzador.