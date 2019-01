Hanna Gabriels llega a Nicaragua

La costarricense Hanna Gabriels, campeona mundial 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), llegará este martes a Nicaragua junto a su equipo de trabajo, de cara a la defensa de su título contra la australiana Sarah Dwyer este sábado en Baco Discoteca, contiguo a Galerías Santo Domingo.

La empresa Nica Boxing de Pablo Osuna y WRAM Boxing de William Ramírez anunciaron conferencia de prensa para este miércoles en Plaza El Establo en Galerías Santo Domingo. Los periodistas que quieran acreditarse para el evento tienen que asistir a la conferencia. Ese día apuntarán sus nombres y la credencial les será entregada el día del evento. Para el sábado, además, está programado un pleito interesante entre Winston Guerrero y Kevin Traña.

Oliver, en espera. El peleador leonés, Oliver Flores, podría regresar a los entarimados a finales de febrero o inicios de marzo, según la información que emitió el púgil. “Estoy esperando la confirmación, mientras tanto me mantengo entrenando fuerte para que no me tomen desprevenido”, dijo Flores.

Flores peleó por última vez en diciembre del 2018, derrotando a Andrés Zapata por decisión unánime, con ese triunfo mejoró su foja a 28 victorias (17 nocauts), 3 derrotas y 2 empates. Oliver sigue siendo un peleador interesante, no obstante, necesita un mejor manejo promocional a nivel local y un buen apoderado que le consiga peleas más importantes.

“Melo” en marzo. El prospecto Melvin “Melo” López regresó a Miami, Estados Unidos, la semana pasada, después de pasar casi un mes en Nicaragua descansando y compartiendo las fiestas de Navidad y fin de año junto a sus familiares.

López, quien es entrenador por el cubano Moro Fernández, regresará a los entarimados en la primera quincena de marzo contra un rival por confirmar. “Melo” tiene una foja de 18 victorias sin derrotas, es campeón mundial juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y campeón NABA de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Elecciones en espera. La Comisión Nicaragüense de Boxeo Profesional (Conibop) todavía no ha anunciado la fecha para elegir a los mejores de este deporte en el 2018. Comúnmente, Conibop celebra su asamblea a finales de diciembre o principios de enero; sin embargo, todavía sigue pendiente.

Un miembro de la comisión manifestó que prácticamente ya se conocían los ganadores por categoría, pero que solamente faltaba confirmar la fecha de la asamblea. El título de peleador del año podría ser compartido entre Cristofer González y Félix Alvarado. Ambos se coronaron en el 2018, pero “El Látigo” dejó escapar su corona del CMB contra Charlie Edwards el 22 de diciembre. En tanto, Félix se hizo campeón de la FIB ante Randy Petalcorin, pero no defendió el cetro ni una vez, finalizando el año como el único monarca pinolero.