Nunca olvidaremos a Mariano Rivera. ¿Cómo olvidar su recta cortada, tan precisa como la estocada de D´Artagñan? Y que decir de sus cifras grandiosas: 652 rescates, 5 títulos de Serie Mundial sacando 4 últimos outs; 0.70 en 141 entradas a lo largo de 96 juegos postemporada; un jonrón permitido durante 107 innings en 1996, su segundo año; registros de 1.38, 1.40 y 1.66 en las temporadas del 2005, 2008 y 2003; y una campaña de retiro con 6 triunfos 44 salvamentos y 2.11 en carreras limpias, que ya quisiera registrar cualquier otro relevista en plenitud.

No, definitivamente, no se puede olvidar lo inolvidable, así como no se puede perdonar lo imperdonable. Así que el panameño, profundamente religioso, con una línea de conducta ejemplar, pícher intimidante con solo verlo salir del bullpen, amaneció hoy en el paraíso de Cooperstown, como estaba escrito, como se lo merecía, por unanimidad, siendo el primer caso en la historia.

Lo que le hacía falta

El joven pescador que no tenía guante propio cuando fue firmado por los Yanquis, y que por no ser un alumno aplicado en Matemáticas, dijo mientras se proyectaba en las mayores que las cifras no significaban mucho para él, se apoyó precisamente en la inmensidad de las cifras que construyó con su látigo derecho, para escalar el Everest del beisbol.

Siempre acompañado de su esposa Clara, el muchacho excesivamente humilde y muy religioso, que consideraba no le hacía falta nada antes de viajar a Nueva York, que comenzó a afinar su puntería acertando a las iguanas en Puerto Caimito, entrenado pacientemente por Chico Heron y firmado por Herb Raybourn, que fue devuelto a Triple A junto con Derek Jeter después de rebotar en su primer intento por ser un yanqui, regresó bruscamente cobijado de confianza, armado con esa recta cortada, para imponerse y darle forma a una trayectoria impresionante como cerrador, hasta quebrar el bloqueo que ningún “Monstruo” había logrado, convirtiéndose en la primera escogencia unánime. “O

bra del Señor” debe haber pensado al recibir la noticia.

El resto de la promoción

El derecho Roy Halladay, quien lanzó para los Azulejos y los Filis, retirándose en el 2013, falleciendo a los 40 años en el 2017, realizó su aterrizaje en el Salón con el 85.4 por ciento de los votos.

Rivera a su último remate

Ganador de solo 203 juegos, consecuencia de debilitarse durante cinco temporadas de pequeñas cifras en su carrera de 16 años, Halladay fue un tres veces ganador de 20 o más juegos, con dos campañas de 19, hacedor de méritos para adjudicarse dos premios Cy Young en el 2003 y el 2010, año en que lanzó un Juego Perfecto en la campaña y un No Hitter en los Play Offs.

Fue Halladay un cuatro veces líder en innings trabajados con cuatro temporadas de 9 juegos completos, cerrando su carrera con 3.38 en efectividad.

Completaron la promoción del 2019, el bateador boricua Edgar Martínez, dos veces campeón de bateo con su equipo de siempre, los Marineros de Seattle, elevándose hasta el 85.4 por ciento de Halladay, y el derecho Mike Mussina, quien lanzó para Orioles y Yanquis obteniendo 270 triunfos por 153 reveses, seleccionado con el 76.7 por ciento de los votos. Roger Clemens y Barry Bonds se quedaron cortos por séptima vez, aunque con mejores porcentajes de 59.5 y 59.1, respectivamente.