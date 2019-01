“Chocolatito”-Yafai sería en junio

Román “Chocolatito” González ya tiene un norte claro sobre su futuro inmediato. No es necesario que lo diga explícitamente, pero es una realidad que recibió una oferta para pelear con Khalid Yafai, campeón 115 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), a mediados de este año, en Inglaterra.

Finalmente el tetracampeón se ha convencido que buscar el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en este momento no es la mejor opción para él. Srisaket Sor Rungvisai es el rey, tiene un combate de revancha programado contra Juan Francisco “El Gallo” Estrada, y el tiempo en la carrera de Román se acaba poco a poco como para estar esperando al tailandés.

“Posiblemente pelee en junio contra Yafai, espero en Dios que así sea. Estoy dispuesto a pelear con él en su país, no tengo más peleas de preparación, de un solo enfrentaré al inglés. En febrero viene Marcos Caballero para comenzar el campamento de entrenamiento, y posteriormente me iría a Coachella, California, donde me ha funcionado entrenar”, dijo ayer González ante una batería de periodistas que lo abordó en una actividad comercial en un mercado capitalino.

Fecha establecida

Pero el periodista Levi Luna, de 8 Deportivo, quien tiene un vínculo muy estrecho con el equipo de trabajo de Román, escribió en un tweet un detalle más exacto sobre el posible combate entre el nica y el inglés. “El candidato principal es Yafai, la pelea se celebraría el 23 de junio en el Reino Unido”, señaló el cronista deportivo.

González reiteró que la lesión en el menisco de su rodilla derecha está superada. Incluso afirmó que regresará al gimnasio Roger Deshón en febrero para reanudar sus entrenamientos. También le cuestionaron sobre porqué se operó en Costa Rica y no en Nicaragua, donde hay médicos capacitados para realizar una cirugía de esa naturaleza. “Fue una decisión del señor Honda, él quiso que me operara en Costa Rica, fue un éxito y me siento bien”, respondió el “Chocolatito”.

Román peleó por última vez el 15 de septiembre del 2018, cuando noqueó al mexicano Moisés Fuentes en Las Vegas, tras un año completo inactivo por las dos derrotas durísimas contra Sor Rungvisai. Posteriormente, le programaron un combate ante Pedro Guevara en Carson, California, no obstante, se lesionó durante el campamento que realizaba en Coachella en diciembre.

González tiene una foja de 47 victorias (39 nocauts) y dos derrotas, las únicas en su carrera ante el demonio tailandés Sor Rungvisai.