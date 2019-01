Guerrero advierte a Traña: “Voy a buscar el nocaut”

Winston Guerrero (4-0, 3 nocauts) se declara listo para una guerra contra Kevin Traña (6-0-2, 4 nocauts). Ambos prospectos buscarán robarse el espectáculo en el evento de la empresa Nica Boxing y WRAM Boxing este sábado en Baco Discoteca, donde la costarricense Hanna Gabriels, campeona mundial de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), será la principal protagonista de la cartelera.

El favoritismo y la presión están del lado de Guerrero por las consideraciones que se tienen sobre su calidad. En el tápele de los pronósticos debe imponerse por cualquier vía, por la sencilla razón de ser un peleador más completo técnicamente, con una mayor gama de recursos, velocidad, empuje y excelentes combinaciones de golpes. Si cae el sábado sería un retroceso para su carrera.

En condiciones

“Estoy preparado para mi primera pelea a seis asaltos. He estado corriendo, guanteando, me siento listo y fuerte. Trabajé para aumentar la velocidad y mover más la cintura para pasar más golpes. Creo que será la mejor pelea de la noche, será dura, Dios primero consiga el triunfo y pueda brindar un gran espectáculo”, dijo Guerrero, quien se entrena en el gimnasio Róger Deshón.

Cuenta Guerrero que cuando le mencionaron el nombre de Traña no dudó en tomar el combate. “Cuando me ofrecieron la pelea acepté inmediatamente, sé que es un buen rival, Traña es rápido, pero vamos a presionarlo desde el primer round, voy a buscar el nocaut, no creo que termine antes del límite”, agregó.

La pelea entre Guerrero y Traña se pactó en 115 libras, no obstante, Winston asegura que buscará establecerse en las 112 libras. “Es en peso mosca donde siento que en un futuro puedo convertirme en campeón del mundo, mi próxima pelea será en esa categoría”, explicó el prospecto.

Pesaje

Hoy se realizará la ceremonia de pesaje en Baco Discoteca en Managua, donde estarán presentas las protagonistas del combate estelar: la tica Hanna Gabriels y su rival australiana Sara Dwyer, por el título 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).