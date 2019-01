Renzo Bagnariol: “Chocolatito” debe hacer pelea preparatoria antes de enfrentar a Khalid Yafai

Renzo Bagnariol, es sin duda el dirigente que más sabe de boxeo en Nicaragua. Su larga trayectoria como vicepresidente de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), lo convierte en una voz autorizada para dar su valoración sobre el posible combate entre Román “Chocolatito” González y el inglés Khalid Yafai, monarca 115 libras de la AMB. “Creo que Román debe hacer una pelea preparatoria antes de enfrentar a Yafai”, dice Bagnariol al ser cuestionado sobre ese duelo.

El vicepresidente de la AMB, considera que retar a Yafai es la mejor opción que tiene el nicaragüense para convertirse nuevamente en campeón del mundo. En esta entrevista, Bagnariol brinda un análisis a fondo sobre lo que ofrece el inglés como campeón y las posibilidades reales de Román si el combate finalmente se concreta para el 23 de junio.

¿Cómo ve un combate entre Khalid Yafai y Román González?

Creo que Román debe hacer una pelea suave de preparación antes de enfrentar a Yafai, pero eso es decisión del boxeador y mánager. En tiempos normales, “Chocolatito” debería de ganar, no digo que fácilmente, pues este muchacho Yafai se mueve bastante, entonces hay que tener condiciones para atacarlo siempre hasta arrinconarlo, porque corre bastante.

¿Usted ve a un Román en descenso físicamente o aún puede convertirse en campeón?

No creo que venga el declive de Román, tiene un gran chance de ser campeón, siempre y cuando logre una buena condición mental y física. Debe prepararse fuera de Nicaragua, ser continuo, no es de entrenar un día y al otro no, necesita dedicarse a tiempo completo. Mentalmente tiene que quitarse encima lo que sucedió con el tailandés Srisaket Sor Rungvisai.

¿Yafai es el campeón más accesible en comparación con los otros del CMB, FIB y OMB?

Me parece que Yafai es lo que más le conviene a Román, no tiene pegada como los otros campeones, entonces eso le daría la oportunidad al Chocolate de meterse y cuando él está adentro, mete ese gancho de izquierda al que es difícil corrérsele. La mejor bolsa que puede ganar Román es en Inglaterra. No veo que alguien pueda ofrecer más dinero que los promotores de Inglaterra.

En su victoria contra Moisés Fuentes, a Román se le notó lento….

Creo que no estaba listo para un boxeador de mayor categoría, sino hubiese enfrentado dificultades. Y volvemos, lo mental y físico, en esa pelea no estaba preparado. Suerte que el rival era accesible. Yafai es demasiado rápido y se prepara bien. Entonces la idea es seguirlo, golpearlo abajo y quitarle velocidad.

¿Cómo vería una unificación entre Félix Alvarado campeón de la FIB e Hiroto Kyoguchi, monarca de la AMB?

Sería una buena pelea, el público estaría contento con eso. Yo pondría como favorito a Félix, con lo mostrado en sus últimas peleas creo que él puede ganar.